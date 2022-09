Auftakt in die neue Saison : Erfolgreicher Start für Schachvereine aus der Region

Schach (Symbol). Foto: imago sportfotodienst

Schach Am vergangenen Wochenende sind die Schachvereine aus Mönchengladbach, Viersen und Erkelenz in die neue Saison gestartet. So haben sich die Teams an den Brettern geschlagen.

Knapp die Oberhand behielt Gastgeber SV BW Concordia Viersen in der Schach-Verbandsklasse Gruppe 1 mit 4,5:3,5 Brettpunkten gegen den TV Witzhelden. Die ersten drei Bretter mit Armin Thelen, Michael Glinzk und Egon Klaus hielten dem Druck der Gäste mit je einem Remis noch stand, dann entschieden die unteren Spieltische mit Frank Heinrichs, Christoph Hollender und Klaus-Dieter Gilgenbach das Geschehen am ersten Spieltag zugunsten der Concorden. Mit dem gleichen Ergebnis kehrten die Schachfreunde Erkelenz vom BSW Duisburg-Wedau heim. Es genügten zwei Partiegewinne von Julian Bonnamour und Timothy Graef und fünf Unentschieden von André Kienitz, Peter Leinwand, André Schmitten, Frank Theißen und Detlef Schott für den knappen Erfolg.