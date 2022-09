Nach Erfolgen bei den World Games : Nina Holt von Bundespräsident mit Silbernem Lorbeerblatt ausgezeichnet

Rettungsschwimmen Bei den World Games im amerikanischen Birmingham hatte die 19-jährige Nina holt im Rettungssport brilliert und fünf Medaillen gewonnen. Nun wurde die Erkelenzerin, die auch für die SG Mönchengladbach an den Start geht, von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet.

Im Juli ist Nina Holt aus Erkelenz der kometenhafte Aufstieg in die Weltspitze des Rettungssports gelungen. Bei den World Games – den Olympischen Spielen für nicht-olympische Sportarten – im amerikanischen Birmingham streckte die 19-Jährige am Ende der Wettkämpfe vier Gold und eine Bronzemedaille in die Luft. Mit der deutschen Gurtretterstaffel (4x25 Meter) stellte die Rettungsschwimmerin bei den World Games zudem einen neuen Weltrekord über 1:35,82 Minuten auf.