Saisonstart Tischtennis : Neue Rivalen in der Regionalliga

Daniel Halcour, Mannschaftsführer des ASV Süchteln. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Tischtennis Mit dem ASV Süchteln und Aufsteiger TTC Waldniel gehen zwei Vereine der Region in der Regionalliga an den Start. Beide haben sich in der Sommerpause mit Spielern verstärkt – und fiebern dem Derby entgegen.

Bereits vor zwei Wochen fand das Eröffnungsspiel der neuen Spielzeit in der Tischtennis-Regionalliga statt, die TG Neuss schlug die Reserve des 1. FC Köln. Nun starten nach und nach die restlichen Teams der Spielklasse in die neue Saison. Aus der Region Mönchengladbach und Viersen sind neuerdings zwei Teams in der Regionalliga vertreten: der ASV Süchteln als etabliertes Ligamitglied und der TTC Waldniel als Aufsteiger.

Für Waldniel ist es eine Premiere, der Verein ist als Meister der Oberliga NRW in dieser Saison erstmals in der vierthöchsten Spielklasse vertreten. Der Vorsitzende Klaus Taplick ruft daher wenig überraschend den Klassenerhalt als Ziel aus. „Auf dem Papier ist das möglich, dafür muss aber auch einiges mitspielen“, sagt Taplick und fügt an: „Die Spielklasse ist sehr ausgeglichen, es ist schwierig, einen Favoriten auszumachen, es gibt aber auch keine schwache Mannschaft, wo man sagt, das ist ein klarer Absteiger. Es wird eine spannende Saison.“ Im Kader gibt es zur Vorsaison eine Änderung: Steffen Potthoff zieht sich zurück, dafür ist der 18-jährige Bulgare Eren Bekir neu dabei; sein Bruder Denis gehört ebenfalls zur Mannschaft.

An Nummer eins geht Waldniel mit Ara Karakulak als bewährten Spieler in die Saison, der bekannteste Name ist allerdings Yang Lei. Der 45-Jährige war zuletzt Trainer beim Tischtennis-Bundesligisten TTC Schwalbe Bergneustadt. Für Aufsehen sorgte Lei einst bei der Deutschen Meisterschaft 2008, bei der er als Oberligaspieler die Top-Stars Timo Boll und Jörg Roßkopf schlug und am Ende Vizemeister wurde. „Das ist allerdings ein paar Jahre her“, sagt Taplick über Lei, der sich erst in der Rückrunde der Vorsaison Waldniel anschloss – und damals Platz 32 der deutschen Rangliste belegte. Denn ganz zufrieden war Taplick mit den Leistungen von Lei zuletzt nicht. „Als Bundesliga-Trainer hat er nur wenig selbst trainiert, daher steckte in den Spielen nicht die Leistung dahinter. Man sieht das Potenzial, es fehlte aber die Konstanz und das Training. Daher ist er nur als Nummer zwei für die Saison gemeldet“, sagt der Vorsitzende der TTC Waldniel und hofft auf bessere Ergebnisse in dieser Saison.

Yang Lei geht als Nummer zwei des TTC Waldniel in die Saison. Der 45-Jährige war zuletzt Bundesliga-Trainer. Foto: Antje Prömper

Die neue Spielklasse bringt für Waldniel allerdings nicht nur ein höheres sportliches Niveau, sondern auch mehr logistischen Aufwand mit sich: Vier der neun Gegner kommen aus Hessen, das bringt Auswärtsfahrten unter anderem nach Stadtallendorf in die Nähe von Marburg oder Obertshausen östlich von Frankfurt mit sich – beides über 250 Kilometer entfernt. „Das ist eine große Umstellung, da sind auch Übernachtungen denkbar“, sagt Taplick. Die Saison beginnt für Waldniel am Sonntag mit einem Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund II. Mit Köln, Jülich und Neuss befinden sich aber auch Gegner aus der Nähe in der Spielklasse. Das gilt ebenfalls für den ASV Süchteln, der sogar aus dem gleichen Kreis kommt. „Das zweite Ziel neben dem Klassenerhalt ist natürlich der Derbysieg gegen Süchteln“, sagt Taplick.

Der ASV Süchteln gehört inzwischen seit 2015 der Regionalliga an. Im Vorjahr belegte die Mannschaft Platz sechs in der Liga. Zur neuen Saison verliert der ASV mit Matas Skucas allerdings seine Nummer zwei und damit einen „sehr guten Doppelspieler“, wie Mannschaftsführer Daniel Halcour sagt. Die Entscheidung von Skucas, den Verein zu verlassen, erfolgte spät, entsprechend kurzfristig musste der Verein nach Ersatz suchen. „Ich habe gute Kontakte in Europa, habe viel telefoniert und einen Spieler gesucht, der zu uns passt, der sich aber auch noch entwickeln kann“, sagt Halcour, die Nummer eins der Mannschaft.

Herausgekommen ist der junge Schwede Jonathan Thimon, der im Vorjahr für den hessischen Oberligisten Biebrich spielte und inzwischen ein Internat in Höhr-Grenzhausen in Rheinland-Pfalz besucht und zum Förderprogramm des dortigen Bundesligisten TTC Grenzau gehört. „Er trainiert in Grenzau mit der Profigruppe, spielt dann internationale Turniere und für uns Regionalliga“, sagt Halcour und fügt an: „Wir versprechen uns von ihm, dass er Skucas ähnlich ersetzen kann.“

Ein weiterer Neuzugang ist der 17-jährige Toni-Ivano Ramljak, der von einem NRW-Ligisten zum ASV kommt. „Er hat in den ersten Trainings sehr gute Eindrücke hinterlassen“, sagt Halcour. Nominell zählt er den ASV-Kader zu den vier besten Mannschaften der Liga, allerdings werde das Team nicht immer in Bestbesetzung antreten können, schränkt Halcour ein. „Realistisch ist für uns ein Mittelfeldplatz. Und das oberste Ziel ist es, den Abstieg zu verhindern. Es hängt auch davon ab, wie schnell die neuen Spieler Fuß fassen. Die Hinserie könnte daher schwierig werden, die Rückrunde dafür dann besser aussehen“, sagt Halcour. Denn in der Regionalliga sei gerade an den vorderen Positionen das Niveau sehr hoch, daran müssen sich die jungen Spieler erst gewöhnen.