Blackcaps und Squirrels ziehen Bilanz : Eine Baseball-Saison im Schatten der Großen

Die Blackcaps haben beide Partien gegen die Squirrels gewonnen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Baseball Die Mönchengladbacher Blackcaps und die Wassenberg Squirrels bilden das solide Mittelfeld in der Baseball-Bezirksliga. Beide Vereine sind mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden und blicken bereits auf die kommende Spielzeit.

Die Baseball-Saison biegt auf die Zielgerade ein. Für die Mönchengladbacher Blackcaps stehen noch zwei Begegnungen bis Ende September an, die Wassenberg Squirrels haben noch drei Spiele vor der Brust. Tabellarisch belegen die Vitusstädter in der Bezirksliga Rang drei, dicht gefolgt von den Wassenberger Eichhörnchen. Für beide ist der Meisterschaftszug derweil abgefahren, haben sie keine Möglichkeit mehr, aktiv in das Aufstiegsrennen der Liga einzugreifen. Sowohl für die Blackcaps als auch für die Squirrels war es nach zwei Jahren Corona-Pause ein Neuanfang, wobei die Gladbacher freiwillig aus der Landesliga zurück in die Bezirksliga gegangen sind.

Für Michael Schmitz, Verantwortlicher bei den Blackcaps, war der bisherige Saisonverlauf besser als erwartet. Hier galt es, die Abgänge durch neue Spieler zu kompensieren. Da die meisten von ihnen erst kurz zuvor zum Baseball gekommen waren, überrascht der positive Verlauf dann doch ein wenig. Gegen die beiden Spitzenteams Krefeld Crows und Duisburg Flying Bats gab es die erwarteten Niederlagen, nicht eingeplant wurde dagegen die Pleite gegen die bis dahin sieglose Spielgemeinschaft Marl Sly Dogs 2/Bochum Barflies 2. Dafür freute man sich über die zwei Erfolge über den Lokalrivalen aus Wassenberg. Deren Vorsitzender Peter Dohmen zeigte sich ebenfalls zufrieden mit dem bisherigen Abschneiden. Die Squirrels hatten vor der Saison die selben Probleme wie die Blackcaps und haben ebenfalls ihre Hausaufgaben gemacht.

Personell sind beide Vereine mittlerweile recht gut aufgestellt. Aktive Spielergewinnung konnte während der Corona-Pause nicht stattfinden. Trotzdem kamen nach Aufhebung der Beschränkungen im Frühjahr 2022 neue Spieler zu den Vereinen. So fanden beispielsweise zwei Spieler aus Kapellen den Weg nach Mülfort und sind mit ihrer Erfahrung in dieser Saison ein wichtiger Anker für das Team. Zuvor liefen sie in Kapellen für die Turtles auf, die ihre Mannschaft aus der NRW-Liga zurückgezogen haben. Auch bei den Squirrels haben sich einige neue Möglichkeiten ergeben, wie Dohmen erklärte. „Wir sind dabei, Trainer auszubilden“, so Wassenbergs Vorsitzender, der selber noch mit auf dem Feld steht.

Einig sind sich Schmitz und Dohmen in der Causa SG Marl/Bochum, die zuerst gegen die Blackcaps mit Spielern aus der NRW-Liga antraten und dies in der Folge auch beibehielten. „Das grenzt an Wettbewerbsverzerrung, gerade bei den Pitchern (Anm.: Werfer) als auch den Catchern (Anm.: Fänger)“, lautete unisono die Aussage der beiden. Deshalb soll auf der nächsten Verbandstagung ein Antrag eingereicht werden, der den Einsatz höherklassigen Spielern nur noch limitiert erlaubt. Auch wenn Wassenbergs Dohmen bei diesem Vorhaben recht wenig Aussicht auf Erfolg sieht. „Denn das ist Sache des Deutschen Baseball-Verbandes und nicht einzelner Landesverbände“, erklärt er.