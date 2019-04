Kreisliga A : Gerderather Kantersieg in Hilfarth

Kreis Heinsberg Sparta landet einen wichtigen Sieg im Aufstiegskampf. Maik Römer trifft fünffach für Katzem/Lövenich und sichert seiner Spielgemeinschaft drei Punkte.

Germania Hilfarth – Sparta Gerderath 0:5 (0:1). Was der SV Waldenrath/Straeten vorgemacht hatte, gelang nun auch Sparta Gerderath. Die Mannschaft von Trainer Bernd Nief setzte sich klar mit 5:0 bei Germania Hilfarth durch. „Der Sieg ist vielleicht etwas zu hoch ausgefallen, doch besonders in der zweiten Halbzeit hatten wir die Sache relativ deutlich im Griff", sagte Nief nach der Begegnung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war es Robin Bannert, der die Spartaner mit einem Freistoß glücklich in Front brachte (42.). Der Knackpunkt der Partie war sicherlich die 61. Minute, als Sven Jansen auf 2:0 für die Gäste erhöhte. „Nach unserem zweiten Treffer haben sich die Hilfarther ein wenig aufgegeben und wir hatten jetzt noch mehr Raum, was uns natürlich entgegen kam", meinte Bernd Nief. Die letzten Hoffnungen der Germania zerstörte Patrick Knorn mit seinem Tor zum 3:0 für die Grün-Weißen (70.). Im Anschluss verbesserte Sven Jansen sein Torkonto mit zwei weiteren Treffern. Zunächst traf er in der 81. Minute zum 4:0, und anschließend zum 5:0 in der Schlussminute. Auf die Frage, ob nun ein echter Zweikampf um den zweiten Tabellenplatz zwischen Gerderath und Waldenrath stattfinden wird, sagte der Gerderather Coach: „Darauf gucken wir nicht. Wir wollen mit Spaß und einer guten Mentalität an die Spiele heran gehen." Rang zwei kann am Saisonende zum Aufstieg führen – dort zählt dann der Vergleich gegen die anderen Tabellenzweiten aus den Mittelrhein-Kreisen.