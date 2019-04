Fußball : Stroinski führt Beeck auch ins Jubiläumsjahr

Beecks Vorsitzender Günter Stroinski (3.v.r.) und Geschäftsführer Thomas Klingen (r.) ehrten für langjährige Mitgliedschaft oder Verdienste (v.l.) Theo Meissner, Silvia Groth, Hans Phlippen, Monika Duwensee, Raimund Blum, Michael Schnieders, Eva Karschkes und Heike Thelen. Foto: nipko

Wegberg In der JHV passiert eine Beitragserhöhung problemlos. Neue Satzung – und Henßen nun auch im Vorstand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mario Emonds

Im nächsten Jahr wird der FC Wegberg-Beeck 100 Jahre alt, wird das im August 2020 auch gebührend feiern. Wenn es seine Gesundheit erlaubt, wird dann weiterhin Günter Stroinski an der Spitze des Vereins stehen. In der Mitgliederversammlung des FC wurde der bald 67-Jährige (kommenden Freitag ist es so weit) jedenfalls für zwei weitere Jahre als Vorsitzender des fußballerischen Branchenführers im Kreis Heinsberg wiedergewählt. „Ich hoffe sehr, diese zwei Jahre noch zu schaffen. In dieser Zeit würde ich dann aber auch sehr gerne meinen Nachfolger einarbeiten“, sagte der FC-Boss, der die Versammlungsleitung vor 51 Mitgliedern im Stadionzelt ansonsten Geschäftsführer Thomas Klingen überließ.

Der tat das wie gewohnt ebenso energisch wie launig. Dass die JHV dennoch diesmal 69 Minuten dauerte, hatte nur einen Grund: Klingen erläuterte Paragraph für Paragraph die umfangreichen Satzungsänderungen, die an die aktuellen rechtlichen Erfordernisse angepasst sind – zum Beispiel beim Thema Datenschutz. „Ich weiß, dass ihr am liebsten jetzt nur den Arm heben würdet, um über die Satzung abzustimmen, doch so geht das leider nicht. Da müssen wir jetzt durch“, sagte Klingen zu Beginn seiner entsprechenden Ausführungen.

Weit flotter wurde die vom Vorstand vorgeschlagene Beitragserhöhung abgesegnet. Jedes aktive Mitglied zahlt ab dem nächsten Jahr einen Jahresbeitrag von 120 Euro (zweite und dritte Kinder/Jugendliche einer Familie jeweils die Hälfte). Der Beitrag für passive Mitglieder (72 Euro) blieb bestehen.

Ebenfalls sehr zügig verliefen die Teilneuwahlen zum Vorstand. Nach 33 (!) Jahren im Amt wurde Kalle Lies in Abwesenheit als 2. Geschäftsführer verabschiedet und von den Mitgliedern zum Ehrenmitglied gewählt. „Der Kalle will das zwar gar nicht, aber vielleicht nimmt er diese Auszeichnung nun doch an“, merkte Klingen mit einem Augenzwinkern an. Neuer 2. Geschäftsführer ist Marc Kochs, bislang Beiratsmitglied. Als Beisitzer wurden Stefan Frühling und Bojan Svrznjak wiedergewählt. Für Kochs neu dabei ist in diesem Gremium nun Friedel Henßen, aktuell Cheftrainer und ab Sommer Sportlicher Leiter des FC.

Mit der sportlichen Gesamtsituation zeigte sich Klingen sehr zufrieden: „Die Erste Mannschaft hat gute Chancen auf den Aufstieg, und dass die Zweite mit ihren vielen sehr jungen Akteuren vor einer schweren Saison stehen würde, war klar.“ Neben der sportlichen Leitung des Mittelrheinligateams stattete Klingen einen weiteren besonderen Dank der Alte-Herren-Abteilung ab: „Ohne euch würden wir in der Regionalliga den Ordnungsdienst nicht auf die Beine gestellt bekommen.“