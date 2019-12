Fußball : Verzerrtes Tabellenbild in der A-Liga

Fußball Viele Vereine aus dem Kreis Heinsberg haben aufgrund der Wetterbedingungen der vergangenen Wochen in der Rückrunde noch Nachholspiele zu absolvieren. Deswegen bleibt sowohl die Aufstiegs- als auch die Abstiegsfrage wohl noch lange spannend.

Was haben die A-Ligisten Ay-Yildizspor Hückelhoven, Germania Hilfarth, SC Selfkant, VfJ Ratheim und der SSV Kirchhoven gemeinsam? Es sind die einzigen Teams in der Kreisliga A, die bis zur anstehenden Winterpause alle 15 Pflichtspiele absolviert haben. Durch die aufgrund der Wetterbedingungen zahlreichen Spielabsagen zeigt die Tabelle derzeit ein verzerrtes Bild. Die Auswirkungen können sowohl in der Aufstiegs- als auch in der Abstiegsfrage noch eine wichtige Rolle spielen. Einzige Ausnahme könnte der SSV Kirchhoven sein, der bei lediglich drei Zählern auf der Habenseite keine zusätzliche Begegnung mehr offen stehen hat.