Hallenfußball: Titel geht erneut an VfJ Ratheim

Hückelhoven Hallenfußball: Bei der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft in Hückelhoven blieb es bis zum Schluss spannend: Mit 7:6 setzte sich der VfJ Ratheim gegen den SV Roland Millich im Finale vom Punkt aus durch.

Für den VfJ Ratheim ist die Mission Titelverteidigung geglückt: Nach einem erfolgreichen Turnier kann sich die Mannschaft erneut Hückelhovener Stadtmeister nennen. Bereits in der Vorrunde bewies der VfJ seine Stärke und beendete diese als Erster. Gegen den späteren Finalgegner SV Roland Millich trafen die Ratheimer unter Trainer Stanislav Makarov schon in der Gruppenphase am Vormittag und gewannen mit 3:0. Für den SV blieb es bei dieser Niederlage in der Vorrunde – im Laufe des Turniers zeigte der A-Ligist sein Können immer deutlicher: Im Halbfinale gegen den TuS Jahn Hilfarth siegte Millich gleich 9:2 und sorgte damit für einen Torreigen im Minutentakt. Pascal Schostock traf gleich dreimal und erzielte das 4:0 mit der Ferse durch die Beine des Hilfarther Torhüters – ein Beispiel für die Lockerheit der Mannschaft, gegen die der TuS Jahn nicht mitkam.

Ratheim stieß erst im Halbfinale an seine Grenzen: Beim Spiel gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven kam es bereits zu einem gefühlten Finale – nach dem 1:1 in der regulären Spielzeit ging es ins Sieben-Meter-Schießen, das der VfJ mit 6:5 für sich entschied. Die Ratheimer konnten diese Aufregung letztlich aber eher als eine gute Übung für das Finale ansehen: Gegen des SV Roland Millich kam es nach einer spannenden Spielzeit erneut zum Sieben-Meter-Schießen. „Wir sind am Ende natürlich sehr zufrieden, aber die Spannung hätten wir uns auch ersparen können“, fasst VfJ-Trainer Stanislav Makarov zusammen. Mit 7:6 gewinnt Ratheim die Neuauflage des Vorrundenspiels, die Mannschaft hätte den Sack aber schon in der normalen Spielzeit fast zugemacht: Nach der 1:0-Führung des SV drehten Kevin Almstedt und Hakan Odabasi das Spiel auf 2:1 für den VfJ. Die letzten fünf Minuten wurden so zum Zeitspiel für die Ratheimer, was bis zum Schluss auch zu funktionieren schien: Genau 40 Sekunden vor Abpfiff traf aber Millichs Kevin Rapp per Freistoß und nutzte so die letzte Chance für den SV, auf 2:2 zu erhöhen. Auch im Sieben-Meter-Schießen blieb es lange spannend; umso größer war der Jubel auf Seiten der Ratheimer als Hakan Odabasi schließlich den entscheidenden Schuss verwandelte.