Kreisligisten gehen punktgleich in den letzten Spieltag : VfJ Ratheim muss im Abstiegsfinale gegen den SV Breberen bestehen

VfJ Ratheim – hier mit Patrick Freck (r.) – muss um den Klassenerhalt in der A-Liga zittern. Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga Dem VfJ Ratheim droht am letzten Kreisliga-Spieltag der Abstieg aus der Kreisliga A. Am Ohof empfängt das Team von Coach Sven Ingendorn den direkten Konkurrenten aus Breberen und hat den Klassenerhalt immerhin in der eigenen Hand.

Es ist genau das Szenario eingetreten, das Sven Ingendorn, Trainer des VfJ Ratheim, vermeiden wollte: Am letzten Spieltag der Kreisliga A Heinsberg, kommt es am heimischen Ohof zum entscheidenden Abstiegsendspiel gegen den SV Breberen. Beide Teams haben 38 Punkte auf dem Konto, und nur aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses, belegen die Ratheimer vor diesem Krimi momentan noch den letzten Nicht-Abstiegsplatz. Daher würde dem VfJ schon ein Unentschieden zum Klassenerhalt reichen.

Allerdings zeigt die Formkurve der jungen Ratheimer Truppe gerade jetzt nach unten, wurden gar die letzten drei Begegnungen allesamt verloren. Ganz anders sieht es da bei den Gästen aus dem Selfkant aus. Zuletzt dreimal in Folge ungeschlagen, hätten die Breberner am vergangenen Spieltag sogar einen riesigen Schritt in Richtung Klassenverbleib tun können, sie verspielten jedoch eine 2:0-Führung gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven, und sind nun in Ratheim zum Siegen verdammt. Was die Situation der Ratheimer angeht, hat sich Trainer Ingendorn vor zwei Wochen, nach der empfindlichen 1:2-Heimpleite gegen Germania Hilfarth deutlich geäußert: „Wenn wir in den letzten beiden Partien nicht die nötigen Punkte holen, muss ich klar sagen, dass wir es auch nicht verdient haben, die Liga zu halten.“

Dass gerade diese beiden Mannschaften am letzten Spieltag ein „Endspiel“ bestreiten müssen, hat lange Zeit während der Saison nicht unbedingt so ausgesehen. Ratheim spielte eine starke Hinrunde, wobei das junge Teams so manch einen Gegner offensichtlich überraschte, und mit viel Disziplin ans Werk ging. Das brachte damals den guten achten Platz, mit sieben Zählern Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, ein. Dann aber lief es nicht mehr so rund für den VfJ, hinzu kam noch die lange Verletzungspause von Toptorjäger Nick Camps, der in der Offensive deutlich vermisst wurde. Und die Tatsache, dass in diesem Jahr gleich sieben Teams absteigen, machte die Sache natürlich nicht leichter.