Volleyball: Erkelenzer VV schlägt nächstes Kapitel als Ausrichter auf

Erkelenz Volleyball: Der Erkelenzer VV richtet am Wochenende die Westdeutschen Meisterschaften der Senioren aus. In drei Altersklassen kämpfen die Teams um die Titel.

Am Wochenende finden in der Erka-Halle an der Krefelder Straße zum zweiten Mal nach 2016 die Westdeutschen Meisterschaften der Senioren statt, bei denen dieses Mal drei Altersklassen um die Titel kämpfen werden. In der Ü 47 bekommen es die Herren des Ausrichters am Samstag und Sonntag mit der DJK TuS Hürth, dem USC Münster, dem SV Neptun Aachen, dem Bill-Collins-Memorial-Team und dem SSV Hamm zu tun. Bei den Frauen spielen am Samstag die Ü 37-Seniorinnen der SG Aachen, des TuS Mondorf und des TVK Wattenscheid, während sich am Sonntag in der Ü 49 die Seniorinnen des BSV Köln, der TVG Holsterhausen, des SV Minden, des SV Langendreher und des TV Walsum-Aldenrade am Netz gegenüber stehen werden – gespielt wird jeweils ab 11 Uhr. „Logistisch ist das wieder eine große Herausforderung für uns – auch für unser Cafeteria-Team“, sagt Anja Görlich vom Orga-Team des EVV.