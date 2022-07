Saisonfazit SV Roland Millich : Der Hinrunden-Zweite war früh raus aus dem Titelrennen

Fussball-Kreisliga Zur Winterpause war der SV Roland Millich in der Kreisliga A noch ganz vorne mit dabei. In der zweiten Saisonhälfte konnte das Team von Coach Nils Brandt das Tempo vom SC 09 Erkelenz und Ay-Yildizspor Hückelhoven nicht mehr mitgehen.

Wie bereits zum Start der Saison, kam die Mannschaft von Trainer Nils Brandt auch zum Rückrundenauftakt nicht so richtig in die Gänge. In dieser Phase leisteten sich die Roländer zu viele Ausrutscher, insbesondere gegen vermeintlich schwächere Gegner. So kam man gegen den späteren Absteiger SVG Birgden/Langbroich/Schierwaldenrath nicht über ein 2:2 hinaus, lief sogar lange Zeit einem Rückstand hinterher. Auch beim Absteiger SV Breberen unterlag die Mannschaft von der Gronewaldstraße mit 0:2. Dazwischen legte Millich aber auch eine Serie von fünf Spielen ohne Niederlage hin, wobei sowohl Sparta Gerderath, als auch der VfJ Ratheim jeweils mit 1:0 bezwungen wurden. Gegen den SV Waldfeucht/Bocket hieß es 2:0. Gegen die Spitzenteams der Liga gab es indes nichts zu holen. Gegen Ay-Yildizspor unterlag man mit 1:2, und gegen Meister und Aufsteiger SC 09 Erkelenz setzte es gar ein 1:5. Mit einem 4:4 bei Union Schafhausen II beendete der SV Roland Millich die Saison.