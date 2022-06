Fußball-Kreisliga A : Ratheim feiert den Klassenerhalt

Nach einer Ecke von Felix Jansen für Ratheim köpft Tim Frahn knapp am Tor vorbei. Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga Ein 2:2-Remis im direkten Abstiegsduell gegen den SV Breberen reicht den VfJ Ratheim für den Klassenverbleib. Die spezielle Vorbereitung von Trainer Ingendorn hat gewirkt.

Von Michael Moser

Buchstäblich bis zur letzten Sekunde mussten Spieler, Trainerteam und Zuschauer warten, ehe klar war: Der VfJ Ratheim spielt auch in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga A. In einem spannenden und abwechslungsreichen Spiel reichte den Ohofern am Ende ein 2:2-Unentschieden gegen den direkten Abstiegskonkurrenten SV Breberen, der wiederum nach dem Remis als siebter und letzter Klub der Liga den Abstieg in die B-Liga hinnehmen muss.

Ratheims Trainer Sven Ingendorn hatte unter der Woche alles versucht, um das große Ziel zu erreichen: „Am Dienstag haben wir zwei Stunden mehr trainiert, am Donnerstag habe ich es dann ruhiger angehen lassen.“ Und auch das gemeinsame Frühstück vor dem großen Abstiegsendspiel scheint der Mannschaft gutgetan zu haben. In der Partie am Ohof war von Beginn an Feuer, aber auch Nervosität vorhanden. Beide Lager wurden lautstark von ihren Anhängern angefeuert und schon nach fünf Spielminuten ertönte der erste Torjubel, zumindest unter den Ratheimer Zuschauern. Nachdem Felix Jansen quergelegt hatte, vollendete David Balo schließlich zum frühen 1:0.

Jegliche taktische Spielchen verboten sich nun von selbst und die Visiere wurden fortan offen getragen. Die Gäste aus dem Selfkant, die ja unbedingt gewinnen mussten, um nicht abzusteigen, erhöhten den Druck, während die Heimelf immer wieder versuchte, die wenigen Kontermöglichkeiten zu nutzen. Einen prächtigen Fernschuss von Tom Geiser konnte Ratheims Torwart Gerrit Thora noch stark parieren (31.), doch gegen den Abschluss ins lange rechte Eck von Martin Vogt zum 1:1 hatte er keine Chance (41.).

„Da haben wir einmal gepennt und kriegen direkt den Ausgleich“, ärgerte sich Sven Ingendorn. Hatte sich Breberen im Laufe der ersten Halbzeit immer mehr gesteigert, so kamen die Ratheimer hellwach aus der Kabine und drehten in Halbzeit zwei zunächst wieder auf. Doch es blieb auf beiden Seiten gefährlich, wenn auch beide Teams die Angriffe letztlich nicht konsequent ausspielten. Kurz vor Schluss wechselte Sven Ingendorn dann Justin Fischer ein, und der, wie soll es anders sein, traf mit der ersten Aktion mehr als sehenswert in den oberen Torwinkel zum 2:1 (85.).

Nachdem Ratheims Robin Dahmen die Ampelkarte gesehen hatte (87.), wurde es noch ein wenig hektischer, nicht zuletzt durch die nahezu 500 Zuschauer, die insgesamt gekommen waren. Es waren bereits fünf Minuten nachgespielt, da trafen die Gäste per Strafstoß noch zum 2:2 durch Luis Seferens, doch das reichte bekanntlich nicht.