Hallenfußball: SV Golkrath verteidigt Hallentitel

Erkelenz Hallenfußball: Wie schon im Vorjahr heißt der Hallenfußball-Stadtmeister von Erkelenz SV Golkrath. Das Team setzte sich im Finale der Titelkämpfe mit 3:1 gegen seinen Ligakonkurrenten SG Katzem/Lövenich durch.

Der SV Golkrath verteidigte seinen Titel bei der Erkelenzer Hallenfußballstadtmeisterschaft, setzte sich im Endspiel gegen den A-Liga-Konkurrent SG Katzem/Lövenich mit 3:1 durch. Und die beiden Finalisten hatten sich schon in der Vorrunde stark präsentiert, die SG Katzem/Lövenich sogar mit drei Siegen und der beeindruckenden Torbilanz von 18:1. Golkrath schaffte den Sprung ins Halbfinale hingegen nur als bester Tabellenzweiter hinter dem punktgleichen SC 09 Erkelenz. Das Halbfinale komplettierte C-Ligist SV Immerath, der in der Gruppe C die A-Ligisten Sparta Gerderath und SV Niersquelle Kuckum sowie Bezirksligist TuS Germania Kückhoven – der wurde nur Letzter dieser Gruppe – hinter sich gelassen hatte. Der SV Immerath stand ganz kurz vor dem großen Wurf, verlor dann aber das Halbfinale nach einer 2:1-Führung noch 2:3 gegen den alten und neuen Titelträger SV Golkrath. Zuvor hatte die SG Katzem/Lövenich dem SC 09 Erkelenz im ersten Halbfinale mit 4:2 keine Chance gelassen.