Ringen: Ringer starten gleich mit Meisterschaft ins neue Jahr

Hückelhoven Ab morgen wird es für die Ringer des TKV Hückelhoven wieder ernst: Mit der Rheinlandmeisterschaft im Freistil starten die Athleten ins neue Jahr. „Und wir haben gleich mehrere heiße Eisen im Feuer, die das Potenzial für eine Medaille haben“, sagt TKV-Geschäftsführer Paul Sieben.

Beim TKV Oberforstbach in Aachen kämpfen die Ringer am Samstag bei den Männer sowie den A- und B-Jugendlichen um die Titel, und am Sonntag die C bis E-Jugendlichen. Der TKV Hückelhoven wird dabei mit rund 16 Ringern vertreten sein, darunter die Brüder Alik und Vatsche Sargsyan sowie Radu und Valeriu Placinta, die zu den größten Medaillenhoffnungen des Hückelhovener Vereins zählen.