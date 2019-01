Leichtathletik: Teilnehmerrekord beim Gillrather Crosslauf

Kreis Heinsberg. Leichtathletik: Bei der 44. Auflage ließen Jorrit van der Raadt und Jereon Matthes ihrer Konkurrenz keine Chance.

Mit 303 Finishern verzeichneten die Organisatoren beim Gillrather Crosslauf einen neuen Teilnehmerrekord. Mit Jorrit van der Raadt von Stap Brunssum, der die 4600 Meter lange Mittelstrecke in 15:21 Minuten lief und Jeroen Matthes von STB Landgraf, der als M30er die lange Strecke über 9200 Meter in 31:14 Minuten für sich entschied, hatten die Organisatoren auch zwei schnelle Läufer am Start, die ihre Konkurrenten in Schach hielten. Sascha Berger (TV Erkelenz) erreichte auf der 4,6 Kilometer langen Strecke als Gesamtzweiter und Sieger der M40 16:02 Minuten, während Stefan Breuer als M30 Sieger 16:09 Minuten notierte.