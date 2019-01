Volleyball : Mit Knaller-Partie ins neue Jahr

Im Hinspiel gegen den TSV Germania Windeck musste VC-Zuspieler Marcel Steffens noch passen, am Sonntag wird er versuchen, seine Angreifer– wie hier Mittelblocker Max Wachtel – wieder gut in Szene zu setzen. Foto: NIPKO/NIPKO (ARCHIV)

Hückelhoven Volleyball: Der Oberligist aus Ratheim startet mit einem ganz schweren Heimspiel ins neue Jahr. Zu Gast ist morgen der starke Aufsteiger TSV Germania Windeck in der Halle am Parkhof, der dem VC schon im Hinspiel alles abverlangte.

Es ist eine kuriose Situation, vor der die Oberliga-Volleyballer des VC Ratheim am morgigen Sonntag stehen: Denn für das Team von Trainer Hans Steffens beginnt das neue Jahr keineswegs mit dem letzten Hinrundenspieltag, wie es der Spielplan eigentlich vorgesehen hätte, sondern mit dem sechsten Spieltag der Rückrunde. Durch eine Spielverlegung – am Karnevalssamstag wollte in Ratheim offensichtlich niemand Volleyball spielen – gastiert morgen ab 16 Uhr der starke Aufsteiger TSV Germania Windeck in der Halle an der Parkhofstraße – eine Partie, die es erst am 24. November in Windeck gegeben hatte.

Und dieses erste Aufeinandertreffen der beiden hatte es wirklich in sich: Auf Topniveau und in zum Teil recht hitziger Atmosphäre setzten sich die Ratheimer am Ende mit 3:1 durch und beendeten damit Windecks beeindruckende Heimserie, die seit September 2017 Bestand hatte. „Und das Spielergebnis darf aus unserer Sicht gerne identisch bleiben“, sagt VC-Libero Markus Becker. Allerdings ist es knapp vier Wochen her, seit der VC sein letztes Meisterschaftsspiel bestritten hat, so dass abzuwarten bleibt, wie gut der morgige Gastgeber die Winterpause überstanden hat. „Wir haben die Zeit genutzt, um uns zu erholen, um unsportlich zu sein und viel zu viel zu essen“, erklärt Becker mit einem Augenzwinkern, „dennoch sehen wir uns für die Partie gegen Windeck gut gewappnet.“

Info Weihnachtsfeier zur richtigen Einstimmung Große Sprünge Um sich richtig in Stimmung zu bringen für die schwere Partie am Sonntag, haben die Ratheimer Volleyballer gestern Abend noch ausgiebig gefeiert. Im Trampolinpark Superfly in Herzogenrath haben sie ihre Weihnachtsfeier nachgeholt und schon mal zu großen Sprüngen ausgeholt.



Volleyball : VC Ratheim beendet Windecks Heimserie

Hoffnungen auf einen erneut positiven Ausgang macht vor allem die Tatsache, dass Hans Steffens zum ersten Mal in dieser Saison aus dem Vollen schöpfen kann: Gleich zehn Spieler stehen dem Ratheimer Trainer zur Verfügung, nur Mittelblocker Malte Kensey wird fehlen. Im Hinspiel sah das noch ganz anders aus, damals musste mit Tobias Winkels noch am Abend vor dem Spiel ein Spieler reaktiviert werden, damit die Ratheimer überhaupt spielfähig waren. „Unser Trainer wird sich über dieses Luxusproblem sicherlich freuen“, sagt Becker, „es ist ein Novum für uns in dieser Spielzeit.“