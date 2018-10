Bezirksligisten aus dem Kreis Heinsberg geraten in immer größere Abstiegsnöte

Kreis Heinsberg Bezirksliga: Ratheim verliert gegen Donnerberg 2:3, Kückhoven in Huchem-Stammeln 1:3, Beeck II gegen Würm/Lindern 0:1

Und die neu formierte Mannschaft erwies sich als solche, fightete um jeden Meter Boden, auch wenn das Spielerische zunächst noch zu kurz kam. In der 20. Minute gelang ein blitzsauberer Konter, bei dessen Abschluss Hakan Odabasi aber an Gästekeeper Marcel Mrosek scheiterte. In der 32. Minute durfte Ratheim aber doch jubeln: Mittelfeldspieler Jannik Corsten bediente Odabasi am gegnerischen Strafraum, und von da legte der den Ball flach unten rechts zum 1:0 ins Tor. Den Vorsprung hätten die Platzherren natürlich gerne mit in die Halbzeit genommen, aber unmittelbar vor dem Pausenpfiff von Schiri Leotrim Hoxhaj aus Kerpen, kam Donnerbergs Antonio Bernal Garcia an der gegnerischen Strafraumgrenze frei zum Schuss, und traf in den Torwinkel zum 1:1-Pausenstand. Die erneute Führung vergab Kubilay Demirhan (48.) als er aus kurzer Distanz übers FSV-Gehäuse drosch. Auf der Gegenseite erzielte Gästekapitän Marvin Meurer in der 56. Minute mit einem Freistoßtor das 2:1. Nur drei Minuten später war aber der gerade eingewechselte Danny Richter erfolgreich, traf zum 2:2. Eine weitere Großchance ließ Richter in der 65. Minute aus, er schob den Ball knapp am langen Eck vorbei ins Toraus. In der 88. Minute beendete Donnerberg alle Ratheimer Träume: Fitim Kaciku traf zum 3:2-Endstand.