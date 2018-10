Handball-Landesligist ASV Rurtal will Sieg gegen Schlusslicht

Hückelhoven Handball: Der Landesligist aus Rurtal empfängt heute das Tabellenschlusslicht.

Die meisten Mannschaften haben zurzeit Herbstpause, nicht aber der ASV Rurtal Hückelhoven und der TV Beckrath. In der Halle an der Hilfarther Callstraße bestreiten die Teams heute ab 18 Uhr ihr Nachholspiel.

Der TV Beckrath hat als Aufsteiger in die Landesliga noch nicht viel zu sagen. Zwar gelang der erste Punktgewinn vor zwei Wochen, doch klebt das Team ohne Sieg auf dem letzten Platz. Mehr Punkte kann da schon das Rurtaler Team aufweisen, doch mit nur einem Sieg und drei Unentschieden ist die Truppe von Trainer Jens Opitz noch weit von dem entfernt, was die Mannschaft eigentlich kann. Gegen das Schlusslicht aus Beckrath sollte ein Sieg verpflichtend sein, doch bei der aktuellen Verfassung des ASV ist da noch nichts sicher. Es bleibt abzuwarten, ob Trainer Jens Opitz sein Team heute Abend ab 18 Uhr in die richtigen Bahnen gelenkt bekommt. Denn ein weiteres Remis, wie in den letzten beiden Partien, wäre für den Tabellenachten ganz sicher nicht zufriedenstellend.