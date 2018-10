Ringen: Ringer des TKV Hückelhoven enttäuscht

Hückelhoven Ringen: Bei der Reserve des KSV Krefeld verlor der TKV Hückelhoven seinen Bezirksliga-Kampf mit 25:41.

Der siebte Kampftag in der Bezirksliga Rheinland, Gruppe B, verlief gar nicht so, wie sich das die Ringer des TKV Hückelhoven eigentlich vorgestellt hatten. Die Hückelhovener waren zu Gast beim KSV Krefeld II und verloren dort mit 25:41. „Damit können wir nicht zufrieden sein, denn gegen die Krefelder hätten wir gewinnen können“, fasste Paul Sieben, der Geschäftsführer des TKV Hückelhoven, den Kampf zusammen.

Im ersten Kampfabschnitt gingen die ersten Punkte direkt an die Hückelhovener, gab es für Radu Placinta (Gewichstklasse bis 57 kg) doch keinen Gegner. In der Klasse bis 61 kg bekam es TKV-Ringer Kai Imanbekov mit Muhammed Alkan zu tun – ihn hatte Imanbekov übrigens schon mehrfach bezwungen. Nach einem tollen Kampf musste sich der Hückelhovener dieses Mal allerdings auf Schulter geschlagen geben. Ist sonst auch Valeriu Placinta (bis 66 kg) eine sichere Bank, wenn es ums Punkten geht, war für ihn gegen Hasan Rahaal nichts zu holen. Die nächsten Hückelhovener Punkte gab es dann wieder kampflos, denn auch für Kirill Gajbel (bis 75 kg) gab es keinen Gegner.

Im zweiten Kampfabschnitt ging es so weiter. Radu Placinta und Kirill Gajbel blieben kampflos, während die weiteren Ringer des TKV Hückelhoven zwar alles gaben, aber keine Punkte einsammelten. Das Kuriosum des Kampftages war das Aufeinandertreffen von Josef Adolph (Hückelhoven, bis 130 kg) und Tailp Alkan aus Krefeld: Kurz vor Kampfende gelang Adolph eine Zweierwertung und war auf dem besten Weg, den Kampf für sich zu entscheiden, ehe Alkan nur Sekunden später per Zweierwertung den Sieg in diesem Kampf perfekt machte.