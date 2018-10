Fußballtrainer Sebastian Birwe tritt bei Bezirksligist VfJ Ratheim zurück

Hückelhoven Fußball: Sebastian Birwe tritt bei Bezirksligist VfJ Ratheim zurück.

Paukenschlag beim VfJ Ratheim: Auf eigenen Wunsch ist Sebastian Birwe als Trainer des Tabellenletzten der Fußball-Bezirksligist zurückgetreten und hat sein Amt mit sofortiger Wirkung zur Verfügung gestellt. „Das hat rein sportliche Gründe. Nach acht Niederlagen in acht Spielen, hatte ich nicht den Eindruck, dass ich noch genug Kraft habe, um so weiter zu machen, wie es jetzt nötig wäre“, sagte Birwe auf Nachfrage unserer Redaktion. „Für uns kam die Entscheidung sehr überraschend, mussten diese aber natürlich akzeptieren“; erklärt VfJ-Vorsitzender Paul Jansen, „der VfJ bedankt sich bei Sebastian für die sehr gute Arbeit, die er in den letzten vier Jahren geleistet hat.“ Wer das Amt beim punktlosen Schlusslicht übernimmt, steht noch nicht fest. Beim morgigen Heimspiel gegen den FSV Columbia Donnerberg, Anpfiff ist am Ohof um 15 Uhr, wird die Mannschaft von Dietmar Berwanger betreut. „Ich hoffe, dass ein neuer Trainer positive Impulse und neuen Wind mitbringt“, sagt Birwe, „zudem müssen sich alle Spieler jetzt neu präsentieren.“