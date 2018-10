Sportschießen: Reiner Schlebusch ist bei DM Rurtals Bester

Hückelhoven Schießen: Bei den nationalen Titelkämpfen in Philippsburg ist der Hückelhovener Bester des SSV Rurtal.

Bei den Deutschen Meisterschaften des BDS in Philippsburg war für neun Schützen des SSV Rurtal Hückelhoven die Teilnahme in den Präzisions-Disziplinen auf 50 Meter angesagt. Die Erfolge konnten sich sehen lassen. Als bester Rurtaler tat sich Reiner Schlebusch in der Seniorenklasse mit zwei Siegen, drei Vizetitel und zwei dritten Plätzen hervor.