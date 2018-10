FC Wegberg-Beeck feiert im Mittelrheinpokal ASV St. Augustin 10:0 ab.

Wegberg Mittelrheinpokal: In der ersten Pokalrunde gewinnt der FC Wegberg-Beeck mit 10:0 gegen den A-Ligisten ASV St. Augustin.

Den Auftakt zum munteren Toreschießen machte Sakae Iohara, der in der vierten Minuten einen Freistoß direkt verwandelte. Dabei wurde gleich deutlich, dass Augustins recht kleingewachsener Torhüter Norman Bittner so seine Probleme im Laufe des Spiels bekommen würde. Ohne jegliche Reaktion des Mannschaftskapitän der Gäste schlug der Ball halbhoch in den Maschen ein. Nur acht Minuten später musste Bittner dann erneut hinter sich greifen, dieses Mal war Beecks zweiter Japaner Musashi Fujiyoshi zur Stelle. Eine Flanke von Stefan Thelen ließ Bittner vor die Füße des Japaners abklatschen, der sich mit dem 2:0 bedankte. Als dann in der 14. Fujiyoshi die Latte traf und in der 19. Iohara auf 3:0 erhöhte, schien es so, als ob es einen japanischen Nachmittag im Beecker Waldstadion geben würde, doch im weiteren Verlaufe, durften sich dann auch Beecker mit anderer Nationalität in die Torschützenliste eintragen: