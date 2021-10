Fussball-Bezirksliga : Helpenstein zurück in der Erfolgsspur

Chistian Koerfer brachte Helpenstein in der ersten Halbzeit in Führung. Der Stürmer ist derzeit der beste Torjäger der Liga. Foto: nipko

Fussball-Bezirksliga Nach einem Remis in der Vorwoche feierte Helpenstein gegen Donnerberg den sechsten Sieg im siebten Spiel. Trainer André Lehnen nennt die Gründe für den Höhenflug.

Der SV Helpenstein reitet weiter auf der Erfolgswelle. Mit dem 3:1-Heimsieg am Freitag gegen Columbia Donnerberg fährt Helpenstein die nächsten drei Punkte ein und steht nach sieben Spieltagen nun bei 19 Punkten. Nachdem am vergangenen Wochenende beim Remis gegen den VfR Würselen die ersten Punkte abgegeben wurden, machte der SV nun da weiter, wo er vorher aufgehört hatte: mit Siegen.

Gegen Donnerberg ging Helpenstein auf heimischen Rasen als Favorit in die Partie. Und die Gäste waren von Beginn an defensiv orientiert und ließen Helpenstein das Spiel machen. „Wir wussten, dass Donnerberg etwas tiefer stehen würde. Wir hatten also viel Ballbesitz, aber trotzdem wenige Möglichkeiten nach vorne“, sagte Trainer André Lehnen. Trotzdem gelang den Gastgebern im ersten Durchgang der Führungstreffer: Eine Kombination im Mittelfeld mündete in einer Ablage von Robin Langer auf Christian Koerfer, der aus rund 20 Metern in die linke Ecke traf (36.). Koerfer spielt seit dieser Saison für den SV und führt mit acht Treffern in der laufenden Saison die Torjägerliste der Liga weiter an. Helpenstein kam vor dem Pausenpfiff noch einmal gefährlich vor das Donnerberger Tor – Langer zog den Ball aber am rechten Pfosten vorbei.

In der zweiten Halbzeit war es erneut Langer, der im Mittelpunkt stand: Nach einem tiefen Pass in den Strafraum wurde er elfmeterreif von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß verwertete Dominik Hahn zum 2:0. In der Folgezeit hielt Helpenstein den Druck hoch. Kristof Stender vergab die Möglichkeit zum 3:0 zwar, Lukas Appel sorgte dann aber sehenswert per Freistoß für die Entscheidung (83.). Aus über 30 Metern schlug der Ball in die linke untere Ecke ein. „Das war ein sensationeller Freistoß“, sagte Trainer Lehnen.

In der Nachspielzeit konnte Youssef Klabi per Strafstoß für Donnerberg noch verkürzen. „Das 3:1 war dem Spielverlauf entsprechend, von daher geht der Ehrentreffer schon in Ordnung“, sagte Lehnen.

Mit dem Sieg hält der Höhenflug der Helpensteiner weiter an. In der vergangenen Saison – die coronabedingt abgebrochen werden musste – stand das Lehnen-Team noch im Mittelfeld der Tabelle. Seitdem hat Helpenstein vor allem personell aufgerüstet: „Die Neuzugänge sind gut eingeschlagen – wir haben eine gute Achse neu dazu bekommen. Dazu die Jungs aus der A-Jugend, die sich an den Älteren hochziehen. Außerdem haben wir ein neues Spielsystem und eine sehr hohe Trainingsbeteiligung“, sagte Lehnen.