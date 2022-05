Fußball-Bezirksliga : Stefan Galster trifft für den SC Schiefbahn doppelt

Stefan Galster (rechts) sorgte mit seinen beiden Toren für Klarheit. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Fußball-Bezirksligist SC Schiefbahn präsentiert sich gut erholt. Auch der VfL Willich punktet und dürfte bald aller Sorgen ledig sein. Beim SV Vorst hingegen ist der Ärger allerdings ziemlich groß.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Fuck

(WeFu) Gut erholt von der vergangenen Heimniederlage präsentierte sich in der Fußball-Bezirksliga der SC Schiefbahn. Das Team um den wieder genesenen Spielertrainer Daniel Klinger gewann bei TuRa Brüggen mit 3:1 (2:1). Dabei stach erneut Stefan Galster, wie so häufig in den vergangenen Wochen, heraus. Der lange Routinier, diesmal als Mittelstürmer nominiert – an den Seiten im System mit drei Spitzen flankiert von Ken Meyer und Daniel Friesen – sorgte für die Treffer eins und zwei (23./42.). Aber nicht wie fast immer und deshalb auch zu vermuten per Kopf, sondern diesmal, und gleich doppelt, mit dem Fuß. Friesen machte später den Sack zu (56.). Für den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich der Gastgeber hatte Max Haese gesorgt (37.).

Auch Nachbar Willich ist auf dem besten Weg, den Rest der Saison in aller Ruhe runterspielen zu können. Ein 2:2 (1:0) bei der ziemlich weit vorne angesiedelten Fortuna aus Dilkrath kann sich allemal sehen lassen. Dabei führte das Glasmacher-Team durch Felix Wolsky (16.) und den sich immer mehr in den Blickpunkt spielenden Youngster Jonas Kunft zweimal (71.). Doch der unverwüstliche Torjäger Nando Di Buduo – der 36-Jährige war auch schon mal für Schiefbahn am Ball – zerstörte in der Schlussphase die Hoffnungen auf einen Dreier (87.). Die Wolsky-Führung aus der ersten Hälfte hatte Niklas Mülders für die Hausherren im zweiten Durchgang egalisiert (68.).