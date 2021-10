Beeck vor Auswärtsspiel in Aachen : Derby im Zeichen des Abstiegskampfs

Beecks Muja Arifi (rotes Trikot Mitte) hinterließ vergangenen Freitag gegen die U21 des 1. FC Köln bei seinem nicht geplanten Startelf-Debüt einen starken Eindruck. „Seine Chancen stehen daher gut, dass er auch in Aachen auflaufen wird“, sagte sein Trainer Mark Zeh. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fußball-Regionalliga Beeck tritt am Freitag zum Duell auf dem Tivoli bei Alemannia Aachen an. Beide Teams stehen unter dem Strich. Beecks Macher Werner Tellers stärkt Trainer Mark Zeh den Rücken. Einige Hoffnungen ruhen auf Muja Arifi.

Erst vier Punkte nach zehn Spielen, Platz 18 – für Beeck ist das zwar nicht gerade schön, kommt aber auch nicht völlig überraschend. Sechs Punkte aus ebenfalls zehn Spielen, Rang 16 und damit auf dem ersten Abstiegsplatz: So lautet die aktuelle Bilanz für Alemannia Aachen. Unterschied zu Beeck: Die Kaiserstädter sind damit meilenweit von den eigenen Ansprüchen entfernt. Am Freitagabend (Anstoß 19.30 Uhr) treffen die Teams auf dem Tivoli aufeinander – mit einem Sieg würde Beeck die Aachener also sogar überholen.

„Genau das ist auch unser Ziel“, versichert Beecks Coach Mark Zeh, „um da erfolgreich zu sein und den ersten Saisonsieg zu holen, müssen wir an unsere Grenzen gehen. Wir wollen der Alemannia einen großen Kampf liefern – und natürlich auch ein wenig die Atmosphäre auf dem Tivoli genießen.“

INFO Neun Beecker Akteure früher mal in Aachen Kader Fast genau ein Drittel des aktuellen Beecker Kaders hat eine Alemannia-Vergangenheit: Nils Hühne, Meik Kühnel, Jan Bach, Jeff-Denis Fehr, Muja Arifi, Shpend Hasani, Marc Kleefisch, Jonathan Benteke und Daniel Sopo haben allesamt auch schon mal den schwarz-gelben Dress getragen – entweder in der Jugend oder bei den Senioren. Sie alle dürften am Freitag auf dem Tivoli besonders motiviert sein.

Gute Chancen auf einen Platz in der Anfangself dürfte nach seinem überzeugenden Startelf-Debüt vergangenen Freitag beim 0:1 gegen die U21 des 1. FC Köln Muja Arifi haben. Da war der 21-Jährige ganz kurzfristig in die erste Elf gerutscht, nachdem sich Jonathan Benteke beim Aufwärmen verletzt hatte. Arifi machte seine Sache, solange die Kräfte reichten, sehr gut, traute sich auch was zu, setzte Akzente. „Er hat das Vertrauen mit Leistung zurückgezahlt“, lobt ihn Zeh.

Schon in der Vorbereitung hielt der Coach große Stücke auf ihn: „Muja hat vom ersten Tag an einen sehr guten Eindruck hinterlassen.“ Bis zum Halbfinale gegen den 1. FC Düren beim Rurdorfer Sommercup Anfang August. Da zog sich Arifi einen schweren Muskelfaserriss zu, der ihn für acht Wochen außer Gefecht setzte. Nun ist der Offensivmann („am liebsten spiele ich auf der Zehn“) wieder da, holt auch seinen konditionellen Rückstand zunehmend auf.

Fürs Spiel in Aachen ist Arifi besonders motiviert – auch er gehört zu den vielen Beecker Spielern mit einer Alemannia-Vergangenheit (siehe Info), kam erst im Sommer von Aachen nach Beeck. An das letzte Jahr bei der Alemannia hat Arifi freilich keine guten Erinnerungen, er spielte unter dem damaligen Trainer Stefan Vollmerhausen dort so gut keine Rolle.

„Ich habe ein echtes Horrorjahr bei der Alemannia hinter mir – und das lag nur am Trainer, mit allen anderen, auch dem Umfeld, habe ich mich sehr gut verstanden. Vollmerhausen aber hat Spieler so zusammengestaucht, dass die nachher in der Kabine geweint haben – und bei mir wusste er beim ersten Training als einzigem Akteur nicht den Namen.“ Die aufsehenerregende Spielerrevolte gegen Vollmerhausen, die schließlich auch in dessen Entlassung mündete, könne er daher sehr gut verstehen: „So einen Trainer würde ich meinem Feind nicht wünschen.“ In Beeck sei das nun grundlegend anders: „Das hier ist eine ganz andere Welt. Hier spüre ich das Vertrauen des Trainers.“

Alemannias Trainer seit Juli ist Patrick Helmes, 13-facher Nationalmannschafts-Stürmer. Sollte nun auch die Partie gegen Beeck verloren gehen, dürfte es für den 37-Jährigen recht ungemütlich werden. Umgekehrt ist das aber nicht der Fall, da Beecks Macher Werner Tellers trotz des anhaltenden Misserfolgs seinem Trainer eindeutig den Rücken stärkt: „Sollte hier jemand auf die Idee kommen, Mark Zeh rauszuschmeißen, kann er mich gleich mit rausschmeißen.“