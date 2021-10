Knaller im Mittelrheinpokal : FC Wegberg-Beeck Beeck tritt in Schafhausen an

FC Wegberg-Beeck Beeck tritt in Schafhausen an

Mittelrheinpokal Am Donnerstagabend wurde die 1. Runde im Mittelrheinpokal ausgelost. Landesligist Union Schafhausen hat dabei sein Wunschlos erhalten und trifft auf den Regionalligisten FC Wegberg-Beeck.

(emo) Traditionell gut befreundet sind Regionalligist FC Wegberg-Beeck und Landesligist Union Schafhausen – was sich zum Beispiel daran zeigt, dass Beeck in der jüngeren Vergangenheit der Union gleich zweimal sein Waldstadion für deren Spiele im Mittelrheinpokal gegen Fortuna Köln zur Verfügung gestellt hat.

In der ersten Runde des aktuellen Pokalwettbewerbs treffen die beiden Teams aus dem Kreis Heinsberg in Schafhausen nun aufeinander. „Damit hat die Union ihr Wunschlos auch bekommen“, kommentierte dies bei der Auslosung am Donnerstagabend Markus Müller, Pokalspielleiter am Mittelrhein. Gespielt wird dieser Pokalhit voraussichtlich am Mittwoch, 27. Oktober. Grundsätzlich ist Donnerstag, 28. Oktober, als Termin der ersten Runde vorgesehen.