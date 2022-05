Heimsieg gegen Würm-Lindern : Helpenstein gewinnt das Kreisderby

Max Gerighausen nutzt einen Abpraller und macht aus kurzer Distanz das 1:0 für Helpenstein, der Torhüter ist machtlos. Foto: Nipko

Fußball-Bezirksliga Im Heimspiel gegen Würm-Lindern feiert Helpenstein einen glanzlosen 1:0-Sieg. Dabei warfen die Gäste bis zum Schluss alles nach vorne – ohne Erfolg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Herbert Grass

Der SV Helpenstein setzte sich zwar im Kreisderby mit 1:0 (1:0) gegen die SG Union Würm-Lindern durch, tat dies aber mit wenig Glanz. Dabei war der Tabellenzweite ganz gut ins Spiel gekommen und hatte auch die ersten Torchancen. Beispielsweise Christian Koerfer in der 9. Minute – der traf mit einem Lupfer nur das obere Tornetz – und Robin Jackels, der am Tor vorbei köpfte. In der 24. Minute war Helpenstein dann aber erfolgreich: Aus der Distanz hatte der schussstarke Julian Hahn entschlossen abgezogen und SG-Keeper Stefan Nöhles war wohl so überrascht, dass er den Ball nur nach vorne abklatschen konnte – genau vor die Füße des nachsetzenden Max Gerighausen, der die Kugel unter dem sich vergeblich streckenden Torwart zum 1:0 ins Tor schoss. Der anschließende Jubel beim SV-Anhang war natürlich groß. Das Gegentor schien für die SG Union aber so etwas wie ein Weckruf gewesen zu sein.

Denn bis zum Gegentor trat Würm-Lindern offensiv kaum in Erscheinung. Doch nun spielten auch sie plötzlich nach vorne, brachten Helpensteins Abwehr gehörig ins Schwitzen. So konnte der nach vorn gestürmte Außenverteidiger Lukas Klee gerade noch geblockt werden. Außerdem brachte Thomas Schmidt den Ball nach einer Ecke von der rechten Seite nicht über die Linie. Ganz knifflig wurde es dann in der 30. Minute: SG-Angreifer Julian Herzog hatte zu einem Solo angesetzt und hatte Helpensteins Strafraum fast erreicht, als ihn der zurückgeeilte Helpensteiner Stürmer Robin Langer regelwidrig zu Fall brachte. Vom großzügig pfeifenden Schiedsrichter Peter Wackers erhielt er dafür die Gelbe Karte. Den folgenden Freistoß zentral von der Strafraumgrenze schoss Thomas Schmidt dann saft- und kraftlos übers Tor. Bei einem der wenigen Entlastungsangriffe des SV kam dann Christian Koerfer zum Abschluss, scheiterte aber an Würm-Linderns Torhüter Nöhles. So ging es mit einem 1:0 in die Pause.

Aus der schien zunächst Würm-Lindern wieder besser herausgekommen zu sein. Ein Freistoß von der linken Seite durch SG-Abwehrchef Ertugrul Kabadayi sorgte jedenfalls für Gefahr vor Helpensteins Gehäuse. In der 56. Minute kam dann für Würm-Lindern Stürmer Herzog zum Abschluss, der nach einer Ecke aber übers Tor schoss.