Heimspiel gegen Roland Millich : Hält Ratheims Lauf auch im Derby?

Kreisliga-A Seit acht Spielen ist der VfJ Ratheim ungeschlagen. Vor allem die Offensive der jungen Mannschaft imponiert. Am Sonntag steht das Hückelhovener Derby gegen Roland Millich an.

Die Serie der ungeschlagenen Spiele ist für Ratheim mittlerweile auf acht Partien angewachsen, wobei sich darunter auch vier Unentschieden befinden, die eine noch bessere Platzierung in der Tabelle bislang verhindern. Am vorherigen Spieltag überzeugten die Ohofer beim 2:2 bei Spitzenreiter SV Golkrath, nicht zuletzt weil der Punkt in Unterzahl geholt wurde. Nach einer halben Stunde hatte der Ratheimer Julian Schmitz wegen einem Foulspiel den Platz nach einer – umstrittenen – Roten Karte verlassen müssen. Als Torgarant glänzte hingegen zum wiederholten Male in dieser Spielzeit Stürmer Nick Camps, der beide Treffer für die Ratheimer erzielte. Mit insgesamt 13 Toren führt Camps auch die Torschützenliste der Liga an, gefolgt von Sahin Dagistan (Ay Yildizspor Hückelhoven) und Niklas Demming (SV Golkrath), die jeweils zwölf Mal ins Schwarze getroffen haben.