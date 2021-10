Fussball-Kreisliga : Ein 3:0-Sieg der merkwürdigen Art

Fussball-Kreisliga Ein Zufallstor, ein zweifelhafter Elfmeter und ein schlechter Rasen: Der SC Erkelenz setzte sich in einem kuriosen Spiel gegen Niersquelle Kuckum durch.

Thomas Portz, Vorsitzender des SV beschrieb es nach der Begegnung deutlich: „Für mich war das eigentlich ein typisches 0:0-Spiel.“ Wenn man bedenkt, dass in der 9. Minute bereits das 1:0 für Erkelenz fiel, mutet das vielleicht merkwürdig an, doch es geht um die Art und Weise des Tores: Aus einem Gewühl heraus wurde ein Schuss von Marcel Merten zunächst geblockt, der Angreifer kam aber noch einmal an den Ball und so trudelte das Spielgerät irgendwie ins Kuckumer Tor.