Nach Anschlag in Hanau : „Bündnis gegen Rechts“ will Aktivitäten verstärken

Kreis Heinsberg Der geplante Aktionstag des „Bündnisses gegen Rechts“ in Übach-Palenberg wird nach dem Anschlag in Hanau um Dialog-Runden erweitert.

Nach dem Anschlag in Hanau will das „Bündnis gegen Rechts“ im Kreis Heinsberg seine Aktivitäten verstärken. Das kündigt der Sprecherkreis in einem offenen Brief an, der sich an die Moschee-Gemeinden, Migranten-Organisationen und die jüdische Gemeinschaft im Kreis Heinsberg richtet. Zum Ausdruck gebracht wird darin auch, wie „erschüttert und wirklich fassungslos“ das „Bündnis gegen Rechts“ ist, „dass schon wieder ein so schreckliches Verbrechen mit rechtsextremistischem Hintergrund geschehen ist. Das darf nicht wieder passieren!“