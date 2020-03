Mehr offene Stellen im Kreis Heinsberg gemeldet : Arbeitsagentur sicher: Arbeitsmarkt wird sich im Frühjahr beleben

Ulrich Käser, Leiter der Agentur für Aachen, Düren und Heinsberg, prognostiziert eine spürbare Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt. Foto: Speen

Erkelenz Der starke Zuwachs offener Stellen lässt die Agentur für Arbeit für das Jahr 2020 hoffen. Das Plus im Kreis Heinsberg betrug im Februar 76,9 Prozent.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine günstige Ausgangslage für eine spürbare Frühjahrsbelebung sieht die Agentur für Arbeit für den regionalen Arbeitsmarkt. Das macht Ulrich Käser, Leiter der Agentur für Aachen, Düren und Heinsberg, am Zugang neuer Arbeitsstellen fest, die im Februar gemeldet worden sind: „Gegenüber dem Vormonat meldeten Arbeitgeber aus der Region gut 900 Stellen mehr, was einem Anstieg um mehr als 60 Prozent entspricht.“ Am stärksten gestiegen ist der Bedarf in den Bereichen kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb und Tourismus. Der „starke Zuwachs“ kann sich laut Käser positiv auf den weiteren Jahresverlauf auswirken.

Um diese Chance nutzen zu könne, muss Käser zufolge allerdings die Qualifizierung der Menschen ausgebaut werden, die bei der Agentur für Arbeit Aachen-Düren als Suchend gemeldet sind, denn: Acht von zehn der insgesamt rund 8900 gemeldeten Stellen sind für gelernte Fachkräfte, aktuell verfügen aber mehr als 60 Prozent der arbeitslosen Menschen in der Region nicht über einen Berufsabschluss. „Wir investieren daher weiterhin verstärkt in die Qualifizierung unserer Kunden, um so deren Chancen auf eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt deutlich zu erhöhen“, kündigt Käser an.

Im Kreis Heinsberg fiel das Plus bei den neu gemeldeten offenen Stellen mit 76,9 Prozent sogar noch einmal besser als in der Gesamtregion aus. Gegenüber Januar meldeten die Arbeitgeber zwischen Wegberg und Übach-Palenberg genau 257 Stellen mehr, und das nach einem ebenfalls schon starken Januar (Bestand: 2169).

Gut gebrauchen kann der regionale Arbeitsmarkt die Frühjahrsbelebung auch deshalb, weil sich der Februar bei den Arbeitslosmeldungen schwächer als in den Vorjahren entwickelt hatte. Dazu berichtete Ulrich Käser: „Nach einem Rückgang im Februar 2018 und 2019 erhöht sich die Arbeitslosigkeit im Februar dieses Jahres erstmals wieder leicht. Der Anstieg um 278 Personen verteilt sich auf alle Personengruppen mit Ausnahme der jüngeren Menschen unter 20 Jahre und der Langzeitarbeitslosen.“ Die Gesamtarbeitslosigkeit im Bezirk der Arbeitsagentur Aachen-Düren erhöhte sich leicht und liegt mit 37.784 suchenden Menschen um 278 Personen (plus 0,7 Prozent) über dem Niveau des Vormonats. Im Vergleich zum Februar 2019 sind 641 Personen (plus 1,7 Prozent) mehr von Arbeitslosigkeit betroffen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Punkte und liegt damit bei aktuell 6,5 Prozent. In Agenturbezirk Erkelenz (mit Hückelhoven und Wegberg) stagnierte sie hingegen bei 4,9 Prozent, während sie in Heinsberg (mit Wassenberg) um 0,1 Punkte auf 4,8 Prozent sank. In Geilenkirchen stieg sie hingegen um 0,1 Punkte auf 6,1 Prozent. Die Februar-Zahlen für den Nordkreis Heinsberg sehen momentan so aus: Erkelenz 1043 Arbeitssuchende (Januar 2020: 1062), Hückelhoven 1393 (1366), Wassenberg 509 (525), Wegberg 577 (567).

(RP)