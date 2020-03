SARS-CoV-2 im Kreis Heinsberg : Zentrum für Coronaviren-Test in Gangelt eröffnet

In der Turnhalle der Gesamtschule Gangelt hat das Zentrum den Betrieb aufgenommen und soll die Hausärzte im Kreis Heinsberg entlasten. Foto: Uwe Heldens

Gangelt Der Kreis Heinsberg hat in Gangelt ein Zentrum zur Entnahme von Proben bei Patienten mit Verdacht auf das Coronavirus eröffnet. Die Zahl der Infektionen könnte steigen – was laut Pusch kein Grund zur Besorgnis ist.

Eine zentrale Anlaufstelle zur Probenentnahme bei Patienten mit Coronavirus-Verdacht hat der Kreis Heinsberg am Montag (2. März) in Gangelt eröffnet. Die Anlaufstelle in der Turnhalle an der Gesamtschule Gangelt ist nicht frei zugänglich und kann nicht von Patienten selbst aufgesucht werden. Dort werden ausschließlich nach Überweisung durch den Hausarzt Abstriche zur Untersuchung auf das neuartige Virus vorgenommen.

Aus Gangelt stammt das am Coronavirus erkrankte Ehepaar, das zurzeit im Universitätsklinikum Düsseldorf (UKD) behandelt wird. Der 12.500-Seelen-Ort an der niederländischen Grenze gilt als Schwerpunkt der COVID-19-Infektionen im Kreis Heinsberg. Wegen der Quarantänemaßnahmen sind derzeit einzelne Arztpraxen in Gangelt geschlossen und die übrigen Arztpraxen stark ausgelastet. Um die hausärztliche Versorgung sicherzustellen, hat der Kreis Heinsberg in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (Kreisverband Heinsberg) in der Turnhalle der Gesamtschule in Gangelt eine Zentrale Anlaufstelle zur Probenentnahme eingerichtet.

Info Anmeldung erfolgt nur über die Hausärzte Überweisung notwendigDas Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg weist ausdrücklich darauf hin, dass die Zentrale Anlaufstelle zur Probenentnahme bei Patienten mit Coronavirus-Verdacht nicht ohne Anmeldung aufgesucht werden kann. Der Besuch dieser medizinischen Einrichtung ist nach Angaben der Kreisverwaltung ausschließlich nach telefonischer Anmeldung möglich. Diese erfolgt über die Hausärzte, da auch die geschlossenen Arztpraxen eine Vertretungsregelung getroffen haben. Die Überweisung wird ausschließlich durch die niedergelassenen Ärzte veranlasst. Diese und auch die Krankenhäuser sind informiert. Bürgertelefon 02452 131313

Seit Montag (2. März) arbeiten dort Ärzte des DRK, die auf eine funktionierende Infrastruktur und geschultes Personal zurückgreifen können. „Durch diese Vorgehensweise wird in den hausärztlichen Praxen sehr viel Zeit und Aufwand gespart, das schont die Ressourcen“, erklärt Kreissprecher Ulrich Hollwitz. Auf das Angebot könnten alle Arztpraxen im Kreis Heinsberg zugreifen.

Das am neuartigen Coronavirus erkrankte Ehepaar aus Gangelt wird weiterhin im Universitätsklinikum Düsseldorf auf einer Isolierstation behandelt. Der Zustand des Ehemanns ist nach Angaben des UKD weiterhin kritisch, aber nach wie vor stabil. Er leide unter einer schweren Lungenentzündung. Auch die Ehefrau ist erkrankt und leidet laut UKD ebenfalls an einer Lungenentzündung. Auch ihr Zustand sei weiterhin stabil.

Wo sich der 47-jährige Unternehmer aus Gangelt mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert hat, ist für die Behörden weiterhin ein Rätsel. Landrat Stephan Pusch hatte am vergangenen Freitag im Heinsberger Kreishaus vor der Presse gesagt, dass er nicht davon ausgeht, dass der sogenannte Patient Null noch gefunden wird. In einer Videobotschaft kündigte Pusch am Sonntag an, dass sich die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Kreis Heinsberg in den nächsten Tagen sprunghaft erhöhen könnte. Das sei aber nicht mit einer schnelleren Verbreitung des Virus zu begründen, sondern lediglich mit dem Zeitpunkt, wann die Labore die neuen Ergebnisse veröffentlichen. „In den Laboren gibt es zurzeit einen Stau“, erklärt Kreissprecher Ulrich Hollwitz.

Am Wochenende war für rund 300 Menschen, die am 15. Februar die Kappensitzung in Gangelt besucht hatten und mit dem infizierten Ehepaar in Kontakt gekommen waren, sowie deren unmittelbare Angehörige die häusliche Quarantäne beendet worden. Sie dürfen sich nach Ablauf der 14 Tagesfrist nun wieder frei bewegen. Noch bis kommenden Freitag bleiben die Familien der Kinder in Quarantäne, die den Kindergarten in Breberen besuchen und noch bis zum Freitag vor dem Karnevalswochenende Kontakt mit der dort arbeitenden Ehefrau des infizierten Paares aus Gangelt hatten.

In der Zentralen Anlaufstelle in Gangelt werden Ärzte vom DRK bei einem Coronavirus-Verdacht ab sofort Proben entnehmen. Foto: dpa/Marijan Murat