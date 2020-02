„Trauer und Wut“ : Demo in Düsseldorf nach Anschlag in Hanau geplant

Demo in Düsseldorf nach Anschlag in Hanau geplant

Düsseldorf Das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ ruft wegen des Terroranschlags im hessischen Hanau zu einer Demonstration auf. Dort waren elf Menschen getötet worden.

Unter dem Motto „Solidarität mit den Betroffenen rassistischer Gewalt – Stoppt den rechten Terror“ will das antifaschistische Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ (DSSQ) am Freitag, 21. Februar, demonstrieren. Um 17 Uhr gibt es eine Kundgebung an der Karlstraße/ Ecke Friedrich-Ebert-Straße am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Die Demonstration führt durch den Stadtteil Oberbilk, in dem viele Menschen mit Migrationshintergrund leben.