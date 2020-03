Coronavirus-Krise im Kreis Heinsberg : Hausärzte beklagen katastrophale Zustände

Hausärzte aus dem Kreis Heinsberg berichten, dass es zurzeit schwierig ist, Termine zur Entnahme von Proben für Patienten mit Verdacht auf Coronavirus zu bekommen. Foto: Marijan Murat/dpa. Foto: dpa/Marijan Murat

Kreis Heinsberg Der medizinischen Grundversorgung im Kreis Heinsberg droht nach Ansicht von Experten ein Zusammenbruch. Mediziner aus der Region und der Krisenstab treffen sich deshalb in Heinsberg zu einer Notfallsitzung. Nach den geltenden Quarantäneregeln müssten zwei Drittel der Hausarztpraxen im Kreis Heinsberg schließen.

Die Situation der medizinischen Grundversorgung im Kreis Heinsberg nimmt offenbar bedrohliche Ausmaße an. Mehrere Hausärzte aus dem Kreis Heinsberg berichten gegenüber unserer Redaktion von katastrophalen Zuständen. Durch die vom Robert-Koch-Institut vorgeschriebenen Quarantänemaßnahmen ist auch die Leistungsfähigkeit der drei Krankenhäuser in Erkelenz, Geilenkirchen und Heinsberg zurzeit eingeschränkt.

Die Coronavirus-Krise hat den Kreis Heinsberg weiterhin fest im Griff. Die Zahl der positiv auf Covid19 (Coronavirus) getesteten Menschen im Kreis Heinsberg betrug am Dienstag (3. März, Stand 11 Uhr) 84. Wegen eines drohenden Zusammenbruchs der medizinischen Grundversorgung hat der Krisenstab des Kreises Heinsberg unter Leitung von Landrat Stephan Pusch die niedergelassenen Ärzte im Kreis Heinsberg für Dienstagabend (3. März) zu einer Notfallsitzung ins Heinsberger Rathaus eingeladen. In den drei Krankenhäusern des Kreises Heinsberg sind mehrere Ärzte und Mitarbeiter durch die vorgeschriebenen Quarantänemaßnahmen nicht arbeitsfähig. Außerdem sind drei große Versorgungspraxen im Selfkant, der als Ausbruchszentrum des Coronavirus in NRW gilt, geschlossen.

Info Schulen und Kitas sollen Montag wieder öffnen Entwicklung Im Krisenstab des Kreises Heisnberg wurde das Thema „Schulen und Kindergärten“ angesprochen. Nach jetziger Lage geht die Tendenz dahin, die Schulen und Kindergärten im Kreis Heinsberg ab Montag, 9. März, wieder zu öffnen. Einzige Ausnahme wäre der Kindergarten in Breberen, der aus Quarantänegründen erst am 10. März wieder öffnen könnte. Eine endgültige Entscheidung darüber will der Krisenstab im Laufe der Woche treffen. Wegen der Coronavirus-Krise sind alle Schulen und Kindertagesstätten im Kreis Heinsberg seit Aschermittwoch, 26. Februar, geschlossen.

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz hat der Kreis Heinsberg in der Turnhalle der Gesamtschule Gangelt ein Zentrum zur Probenentnahme für Patienten mit Corona-Verdacht eingerichtet. Das Zentrum soll die Hausarztpraxen entlasten. Allerdings sollen die entsprechenden Notfallnummern zur telefonischen Terminvergabe völlig überlastet sein. Allgemeinmediziner Daniel Perreau aus Erkelenz-Schwanenberg berichtet, dass er für einen Verdachtsfall mit hoher Gefährderkonstellation seit über 24 Stunden vergeblich versucht, einen Termin für einen Coronavirus-Test zu vereinbaren. „Per Wahlwiederholung habe ich in 45 Minuten 142 Verbindungsversuche gestartet. Alles vergeblich. Es ist ein Riesendrama“, berichtet er.

In der Notfallsitzung im Heinsberger Rathaus soll auch zur Sprache kommen, dass die Belastung der Strukturen in der medizinischen Grundversorgung im Kreis Heinsberg durch verunsicherte Patienten enorm sei. Landrat Stephan Pusch hatte in seinem Videobeitrag beklagt, dass die Notrufnummer 116 117 den Patienten zurzeit nicht weiterhelfe. Als katastrophal bezeichnen die niedergelassenen Ärzte im Kreis Heinsberg auch die Versorgung in Bezug auf Schutzkleidung und Schutzmasken. Obwohl das Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg wie Landrat Pusch vergangene Woche berichtet hatte, alle Hebel in Bewegung setzt, fehlen entsprechende Schutzmaterialien, so dass Ärzte und Mitarbeiter unter Gefährdung ihrer Gesundheit arbeiten müssten.