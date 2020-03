Fußball : Nur wenige Strafen nach Massenprügelei

Fußball Zwei Spieler erhielten nach einem Vorfall beim Hallen-Sparkassen-Cup Sperren, die nun aber bereits abgelaufen sind.

Das Bezirkssportgericht II hat nach über zwei Monaten die Urteile über die Vorkommnisse beim Spiel zwischen dem SV Helpenstein und 1. FC Heinsberg-Lieck beim Hallen-Sparkassen-Cup in Erkelenz gefällt.

Speziell der 1. FC Heinsberg-Lieck, aber auch der SV Helpenstein, dürfen aufatmen: Das Bezirkssportgericht II hat vergangene Woche in Person seines Sportrichters Marc Waldhausen nur wenige Strafen für die denkwürdigen Vorkommnisse beim Vorrundenspiel um den Aachener Hallen-Sparkassen-Cup in Erkelenz am 30. Dezember 2019 zwischen diesen beiden Bezirksligisten gefällt.