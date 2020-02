An der Aula in Hückelhoven : Nach Morden von Hanau Trauerflor am Friedenspfahl

Nach Morden von Hanau Trauerflor am Friedenspfahl

An der Aula in Hückelhoven

Hückelhoven Der Friedenspfahl in Hückelhoven trägt wieder Trauerflor. Ein Ausdrucks des Mitgefühls mit den Opfern von Hanau und Appell gegen Hass und Gewalt.

Anlässlich der brutalen rassistischen Morde von Hanau wurde der Hückelhovener Friedenspfahl von Initiator Georg Lippert mit einem Trauerflor verhüllt. „Die evangelischen Gemeinden Hückelhoven und Ratheim-Gerderath, die Pax-Christi-Gruppe Hückelhoven, das Bündnis gegen Rechts im Kreis Heinsberg sowie der Ortsverband der Grünen bekunden damit die Trauer über alle Opfer und das Mitgefühl mit den betroffenen Familien und Freunden und rufen dazu auf, sich überall in unserem Land für den Zusammenhalt aller Bürger und Bürgerinnen gegen Hass und Verblendung einzusetzen“, so Bruno Bürger.

Der Friedenspfahl wurde am 1. September 1988, fast 50 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, in Hückelhoven auf dem Breteuilplatz seitlich der Aula errichtet. Auf Japanisch, Französisch, Englisch, Russisch und Deutsch ist auf der Stele zu lesen: „Möge Frieden auf Erden sein (herrschen)“. Mehrfach hat der Friedenspfahl Trauerflor getragen, zum Beispiel zum Gedenken an die Opfer der Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki 1945.