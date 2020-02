Nach Terror in Hanau : Anschlag in Hanau: Keine Auswirkungen auf den Karneval

Beim Rosenmontagszug in Kleve sind bisher keine Schweigeminuten zum Anschlag in Hanau geplant. Die Kirche greift das Thema in den Gottesdiensten auf. Foto: dpa/Dorothee Barth

Kleve Das Sicherheitskonzept bleibt unverändert. Die Jecken feiern wie gewohnt Karneval. Allein die Kirche thematisiert den Anschlag in den Gottesdiensten.

Von Marc Cattelaens und Carsten Pfarr

Trauerbeflaggung, Schweigeminuten, Mahnwachen – in ganz Deutschland gedenken die Menschen den Opfern des Anschlages in Hanau. Für den Düsseldorfer Rosenmontagszug ist ein Mottowagen zum Anschlag geplant. Auf die Züge in der Region wird der Anschlag in Hanau voraussichtlich keine Auswirkungen haben.

„Wir wollen ganz bewusst feiern und damit ein Zeichen setzen. Der Karneval steht auch für Toleranz und dafür, dass man miteinander feiern kann, so unterschiedlich man auch sein mag. Das wollen wir uns nicht kaputt machen lassen“, sagt Frank Bömler, der Vorsitzende des Festkomitees Gocher Karneval. Auch das Klever Rosenmontags Komitee plant keine besonderen Aktivitäten. Das Sicherheitskonzept in Kleve bleibt im Vergleich zu den Vorjahren unverändert, sagt der Leiter des Klever Ordnungsamts, Ralf van Hoof.

Thematisiert wird der Anschlag jedoch in der Kirche. „Ich bin zutiefst betroffen und niedergeschlagen“, sagt Pfarrer Martin Schell unserer Redaktion. Am Sonntag leitet er den Gottesdienst in der Auferstehungskirche. In den Fürbitten werde er das Thema behandeln. „Die Fürbitten sind der richtige Ort dafür“, bestätigt Superintendent Pfarrer Hans-Joachim Wefers. Es gebe „keine allgemeine Maßregel“ für die evangelischen Gemeinden im Kreis, allerdings habe er den Sprechern empfohlen, den Anschlag in der Predigt oder den Fürbitten mit aufzunehmen – wie, das sei jedem selbst überlassen.