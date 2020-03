Mann aus Geilenkirchen-Lindern : Vermisster 69-Jähriger tot aufgefunden

Geilenkirchen/Erkelenz Ende Januar hatte die Polizei einen 69-Jährigen aus Lindern als vermisst gemeldet. Nun wurde er tot aufgefunden. Der Mann war früher Lehrer am Cusanus-Gymnasium Erkelenz.

Seit Donnerstag, 23. Januar, wurde ein Mann aus Geilenkirchen-Lindern vermisst. Der 69-Jährige war viele Jahre lang Lehrer am Cusanus-Gymnasium und ist darum auch vielen Menschen in Erkelenz und Umgebung bekannt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Mann am Freitag, 28. Februar, in der Rur bei Baal tot aufgefunden. Untersuchungen ergaben, dass der Geilenkirchener seinem Leben offenbar selbst ein Ende setzte.