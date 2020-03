Veranstaltung in Krefeld : Wettbewerb „Jugend forscht“ am Niederrhein ist abgesagt

Krefeld/Niederrhein Der für Dienstag im Krefelder Seidenweberhaus geplante Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ ist abgesagt. An dem Wettbewerb haben 346 Jugendliche vom ganzen Niederrhein teilgenommen.

Der Regionalwettbewerb Niederrhein von „Jugend forscht“, der am Dienstag in Krefeld ausgetragen werden sollte, ist wegen der Corona-Epidemie in Deutschland vorsorglich abgesagt worden. Dies hat die Unternehmerschaft Niederrhein am Montagmittag mitgeteilt. Ausschlaggebend waren Empfehlungen von Gesundheitsämtern und dem Robert-Koch-Institut. An dem Wettbewerb haben 346 Jugendliche vom ganzen Niederrhein teilgenommen; sie wollten ihre Arbeiten am Dienstag im Seidenweberhaus einer Jury präsentieren. Das Risiko zahlreicher Ansteckungen für den Fall, dass unter den Besuchern ein Corona-Infizierter ist, war den Verantwortlichen zu groß. „Wir haben uns schweren Herzens entschlossen, den Wettbewerb abzusagen“, erklärte eine Sprecherin der Unternehmerschaft Niederrhein. Die Absage ist für den Verband auch deshalb schmerzhaft, weil dieses Jahr ein Jubiläumsjahr ist: Seit 25 Jahren organisiert die Unternehmerschaft den Regionalwettbewerb.