Kreissparkasse Heinsberg startet Fotowettbewerb : Fotowettbewerb der KSK: Nachhaltig leben

Kreis Heinsberg Siegermotive zieren den Fotokalender des Jahres 2021.

Die Kreissparkasse lädt zu einem Fotowettbewerb mit dem Titel „Nachhaltiges Leben und Wirtschaften im Kreis Heinsberg“ ein. Die Siegermotive zieren den Fotokalender 2021 des Kreditinstituts. „Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Es ist eines der zentralen Zukunftsthemen, die uns alle angehen“, sagt Vorstandsvorsitzender Thomas Giessing. „Unser Haus engagiert sich aus Überzeugung für eine nachhaltige Entwicklung in der Region. Bei unserer Gründung vor mehr als 120 Jahren erhielten wirden fortwährenden Auftrag, den Menschen und der Wirtschaft in unserer Region bessere Zukunftschancen zu eröffnen. Dafür arbeiten wir jeden Tag.“