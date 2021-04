Cusanus-Gymnasium in Erkelenz : Schüler überzeugen mit Konzepten zur Nachhaltigkeit

Erkelenz Schüler fünften und sechsten Klassen setzten sich jetzt mit Themen rund um Klima- und Umweltschutz auseinander. Heraus kamen viele pfiffige Ideen – preiswürdig.

Ragazzi und die Juroren, welche sich beruflich ebenfalls für Nachhaltigkeit einsetzen, drehten kleine Videos, um sich und ihre Tätigkeit vorzustellen und die Preise virtuell zu verleihen, die sie auch gestiftet hatten. So konnte Eva Maria Sengalski, Leiterin des evangelischen Jugendhauses ZAK, die 5g zum ersten Platz beglückwünschen. Die Klasse hatte unter dem Motto „Das CGE soll grüner werden“ in den Herbstferien Pflanzen gezogen und sie in den Klassen verteilt. Annekathrin Dretzke von wpd Windmanager vergab den zweiten Preis an gleich zwei Klassen, die 5c und die 5d, welche bewusst auf Autofahrten zugunsten des Fahrrades verzichtet und dadurch insgesamt 322 Kilogramm des Klimagiftes CO 2 eingespart hatten. Der dritte Preis, verliehen von Oliver Franz, dem Klimaschutzmanager der Stadt Erkelenz, ging an die 5e, welche ein Fundraising betrieben und eine stattliche Summe an Greenpeace und Plant fort the Planet gespendet hatte. In der Jahrgangsstufe 6 wurde die 6b zur Siegerklasse für ihren Verzicht auf Einwegfrühstückverpackungen gekürt. „Wir sind im nächsten Jahr auf alle Fälle wieder dabei!“, kommentiert Mia aus der 5g.