Künstlerin aus Erkelenz : Sie malt für Jugendprojekte, Hospiz und Schatzsucher

Elsbeth Nilgen aus Erkelenz-Hetzerath bemalt Gänse-, Nandu- oder Straußeneier – und das nicht nur zu Ostern. RP-Foto: Jürgen Laaser Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Elsbeth Nilgen geht ihrer Leidenschaft das ganze Jahr über nach. Sie bemalt Eier mit feinen Pinselstrichen und kräftigen Aquarellfarben. Zu Ostern war die Nachfrage besonders groß. Einen Großteil ihrer Einnahmen spendet sie.

Von Daniela Giess

Schon als junges Mädchen malte sie gern, interessierte sich brennend für Kunst. Am liebsten hätte Elsbeth Nilgen Kunst studiert. „Aber mein Vater bestand darauf, dass ich einen vernünftigen Beruf erlerne“, erinnert sie sich heute schmunzelnd. Sie arrangierte sich mit dem Wunsch des Familienoberhaupts, ließ sich zur Erzieherin und Sozialpädagogin ausbilden, bildete sich später noch fort zur Gesundheitsmanagerin. Elsbeth Nilgen leitete mehrere große Einrichtungen, denen sie ihren eigenen künstlerischen Stempel aufdrückte. Weil ihr Kunst immer sehr wichtig war.

„Ich habe immer gern mit Menschen zusammen gearbeitet, besonders mit Kindern“, sagt die 69-Jährige. „Deshalb habe ich immer Kinder animiert, künstlerisch zu arbeiten.“ Seit die Hetzeratherin im Ruhestand über mehr freie Zeit verfügt, widmet sie sich wieder verstärkt ihrer großen Leidenschaft. Elsbeth Nilgen bemalt mit feinen Pinselstrichen und farbenprächtigen Aquarellfarben Eier, die besonders in der Osterzeit Hochkonjunktur haben. Das Gelege der Gänse, Nandus und Strauße wird zur ungewöhnlichen Leinwand, auf der sie roten Klatschmohn, gelbe Narzissen, blaue Veilchen, malerische Landschaften oder niedliche Eichhörnchen und fleißige Osterhasen verewigt.

Das frühere Gästezimmer ihrer liebevoll dekorierten Eigentumswohnung im Erkelenzer Ortsteil Hetzerath hat die Hobbykünstlerin mittlerweile zu ihrem Atelier umfunktioniert. Hier schafft es Elsbeth Nilgen, beim Bemalen der Eier zu entspannen. „Diese Arbeit lässt mich wunderbar zur Ruhe kommen“, verrät sie schmunzelnd. Nicht nur in der Karwoche sind ihre einzigartigen Kunstwerke sehr gefragt. Immer wieder nehmen auch Fantasy-Fans Kontakt zu ihr auf, lassen sich fantasievolle Unikate nach eigenen Entwürfen der Hetzerather Künstlerin bemalen.

Die farbenfrohen Eier sollen dabei auch für jeden Geldbeutel erschwinglich sein. Einen Stundenlohn berechnet Elsbeth Nilgen nicht – wohlwissend, dass der Kaufpreis ins Unermessliche steigen würde, wenn sie mitunter 50 Stunden an einem einzigen Exemplar gemalt hat. „Ich bin gut versorgt. Deshalb spende ich einen großen Teil der Einnahmen lieber für einen guten Zweck“, erklärt die rüstige Rentnerin fröhlich.

Psychisch kranke Jugendliche in einem Projekt in Herzogenrath wurden von ihr schon bedacht, auch die Pflegeeinrichtung der Heinrichs-Gruppe in Gangelt-Breberen und das Düsseldorfer Hospiz. Diesmal hat sich Elsbeth Nilgen die Schatzsucher in Wassenberg ausgesucht, die sie durch den Verkauf ihrer kunstvollen Arbeiten gerne finanziell unterstützen möchte. Die Mädchen und Jungen – Kinder und junge Erwachsene – werden in kleinen Gruppen oder bei Einzelgesprächen aufgefangen. Sie haben alle ein trauriges Schicksal. Sie haben einen geliebten Menschen verloren, einen Familienangehörigen. Vater oder Mutter, Bruder oder Schwester, Opa oder Oma.

Der ökumenische ambulante Hospizdienst Regenbogen mit Sitz in Wassenberg bietet die regelmäßigen Treffen an, die wegen der anhaltenden Pandemie für die jungen Schatzsucher seit mehr als einem Jahr überwiegend digital stattfinden mussten. Schatzsucher-Initiatorin und -Gruppenleiterin Susanne Hoeren besuchte Elsbeth Nilgen jetzt in ihrem Atelier zu Hause in Hetzerath, bewunderte die zahlreichen bemalten Eier. „Wir waren uns sofort sehr sympathisch“, verrät die Hobbykünstlerin. Ein Teil der Verkaufserlöse ist für das Decken der Materialkosten vorgesehen. Aber voraussichtlich schon im Mai oder Juni möchte Elsbeth Nilgen den Wassenberger Schatzsuchern eine großzügige Spende zukommen lassen. „Ich freue mich wirklich darüber, diese wichtige Arbeit unterstützen zu können“, unterstreicht die Malerin. Und ergänzt stolz: „Es wird sicherlich ein nettes Sümmchen zusammenkommen.“

Ihre kreativen Kunstwerke sollen das ganze Jahr über das Zuhause verschönern. So genannte Steckeier aus der Heimat der Sorben an Stäben mit bunten Bändern lassen sich in Blumenvasen oder -töpfe integrieren. Elsbeth Nilgen macht nach der telefonischen Kontaktaufnahme Besuchstermine für einzelne Interessenten aus. Schon ab sieben Euro sind verzierte Gänseeier bei ihr zu haben. Die Eier, die von Nandus, Straußen und Gänsen stammen, werden ausgepustet, gereinigt und gründlich desinfiziert, um Hygiene sowie eine lange Haltbarkeit zu gewährleisten.