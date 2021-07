Schule in Düsseldorf : Geheimplan für das Goethe-Gymnasium

Exklusiv Düsseldorf Die Schule wurde gerade erst erweitert. Doch damit sollen die Umbauarbeiten noch nicht abgeschlossen sein. Beim letzten Anmeldeverfahren war das Goethe der neue Spitzenreiter in Düsseldorf.

Vor anderthalb Jahren wurde der Neubau am Goethe-Gymnasium eingeweiht. Mehr als 15 Millionen hatte die Stadt investiert, es wurden trotz begrenztem Platzangebot neue Klassen- und Verwaltungsräume sowie eine Zweifach-Sporthalle errichtet. Für das Untergeschoss im Bestandsgebäude war auch eine neue Mensa geplant. Die sollte ursprünglich zum Schuljahresbeginn 2020/21 in Betrieb gehen. Doch die Pläne wurden vorerst auf Eis gelegt – und das aus gutem Grund.

Hintergrund: Die dreieinhalbzügige Schule ist bei Eltern und Kindern außerordentlich beliebt. Und war bei den letzten Anmeldeverfahen sogar Spitzenreiter unter den 18 städtischen Gymnasien in Düsseldorf . 198 Viertklässler wollten unbedingt hier zur Schule gehen, was eindeutig zu viel war. Konsequenz: 78 Kindern musste eine Absage erteilt werden.

Ganztag Das städtische Goethe-Gymnasium bietet für Schüler der Jahrgangsstufe 5 montags bis donnerstags eine Ganztagsbetreuung bis 15.50 Uhr an. Die Schüler können sich in den Bereichen Sprachen, Naturwissenschaften oder Theater/Kunst profilieren. Weitere Informationen: goethe-gymnasium.de

Darauf will die Stadt jetzt reagieren. Noch sind es nur Überlegungen im Schulverwaltungsamt, von der bislang weder die Politik noch die Schulleitung informiert worden seien, erklärt der für Schulbau zuständige, stellvertretende kommissarische Abteilungsleiter, Thomas Schwindowski, „aber wenn die Nachfrage derart das Angebot übersteigt, müssen wir eigentlich reagieren“. Heißt: Ein weiterer Anbau ist geplant, an anderer Stelle, noch gebe es ein bisschen Platz auf dem Gelände, um ein solches Vorhaben umzusetzten und das Goethe-Gymnasium dann auch zu einer vierzügigen Schule auszubauen. „Innerstädtisch müssen wir bei solchen Schulbau-Maßnahmen ohnehin zwangsläufig in die Höhe denken“, erklärt Schwindowski. Und die Mensa könnte dann auch in diesen Neubau einziehen.