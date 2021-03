Für Erkelenzer Stiftung : Banken und Versorger spenden 6000 Euro

Claudia Wolters (NEW), Thomas Giessing (Sparkasse), Veit Luxem (Volksbank), Bürgermeister Stephan Muckel, Bruno Kasper und Thomas Brockers (beide Raiffeisenbank). Foto: Christos Pasvantis

Erkelenz Immer wieder gibt es in Erkelenz Menschen, die durch alle Raster der sozialen Hilfe fallen – die Walter-und-Elfriede-Meyer-Stiftung hilft ihnen. Mit der Geldspritze kann unter anderem einer Familie geholfen werden.

Das traditionelle Schöffenessen vor Weihnachten nutzen viele Erkelenzer aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Vereinswesen nicht nur als fröhlichen Jahresausklang – dort werden üblicherweise auch Spenden in einem großen Sparschwein gesammelt. Während das Essen der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, wollten die Chefs der großen Banken und Versorger in der Region das Geld für den guten Zweck allerdings nicht vergessen: Kreissparkasse Heinsberg, Raiffeisenbank Erkelenz, Volksbank Mönchengladbach und NEW als Versorger haben insgesamt 6000 Euro für die Erkelenzer Walter-und-Elfriede-Meyer-Stiftung gespendet.