Erkelenz : Grundschüler basteln Masken

Früher haben die Kinder im Kunstunterricht fantasievolle Plattencover gestalten dürfen. Schallplatten gibt es kaum noch. Stattdessen haben die Mädchen und Jungen der Luise-Hensel-Schule jetzt Masken gefertigt.

Kunstunterricht in Corona-Zeiten: Bevor sie in die verfrühten Weihnachtsferien geschickt wurden, haben die 325 Kinder der Luise-Hensel-Schule in Erkelenz Mund-Nase-Bedeckungen verschönert.