Kochen für den guten Zweck : Food-Designer unterstützt Hospiz

Erkelenz Sven Kant, Koch und Food-Designer aus Houverath, überreichte Christina Ide, Leiterin des Hospizes der Herman-Josef-Stiftung in Erkelenz, eine erste „Abschlagszahlung“. Kant kocht für den guten Zweck.

1200 Euro für das Hospiz der Hermann-Josef-Stiftung – und das ist erst der Anfang. Sven Kant, Koch und Food-Designer, hat Kassensturz gemacht. Seit August bietet der Houverather, dessen Oma Edith 2009 ihre letzte Lebensphase in der Einrichtung verbrachte, Hausmannskost für den guten Zweck an.

Immer freitags ab mittags bis zum Einbruch der Dunkelheit empfängt Kant seine Abholer auf einem freien Grundstück an der Golkrather Straße in Houverath, füllt Möhrengemüse, geräucherte Forellen oder Grünkohl mit Mettwurst und Kasseler in Behälter. Dabei sind ihm frische, regionale Produkte wichtig. Kant verarbeitet Gemüse aus dem eigenen Garten, der Rosenkohl ist demnächst dran.