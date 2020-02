Empört und wachsam : Hanau lässt niemanden unberührt

Im Weseler Rathaus liegt seit Freitag ein Kondolenzbuch für die Opfer des rassistischen Terroraktes von Hanau aus. Bürgermeisterin Ulrike Westkamp fordert alle Bürger auf, sich einzutragen. Foto: Stadt Wesel

Kreis Wesel Die Anteilnahme nach dem Terrorakt ist groß. Im Weseler Rathaus liegt ein Kondolenzbuch aus. Die Polizei sichert islamische Einrichtungen. Karnevalisten halten am Programm fest. Kirchen zeigen klare Kante gegen Rechts.

Helle Empörung und geschärfte Wachsamkeit kennzeichnen auch im Kreis Wesel die Stimmung nach dem rassistischen Terrorakt von Hanau. Gerade vor dem Hintergrund großer Menschenansammlungen rund um die Karnevalsveranstaltungen stellt sich die Frage, ob und, wenn ja, wie man reagiert. In den kommunalen Verwaltungen wird darauf vertraut, dass sich die Polizei – wie immer – angemessen um den Schutz der Bevölkerung kümmert. Andrea Margraf, Sprecherin der Kreispolizei, sagte auf Anfrage, dass nach Hanau nun ohnehin mehr zivile Beamte auf der Straße im Einsatz seien. Auch rund um den Karneval. Sie bestätigte zudem, dass uniformierte Kollegen ihre Präsenz vor islamischen Einrichtungen verstärkt haben.

Im Weseler Rathaus liegt seit Freitag ein Kondolenzbuch für die Opfer von Hanaus aus. „Dieser grausame Akt ist zugleich ein Anschlag auf unsere Demokratie, auf unsere Freiheit“, sagte Bürgermeisterin Ulrike Westkamp. Sie ruft alle Bürger auf, sich in das Buch einzutragen. Gerd Füting (Ordnungsamt) sagte zum Thema Karneval, dass sich am bestehenden Sicherheitskonzept für den Rosenmontagszug nichts ändern werde.

Für Hamminkeln erklärte Bürgermeister Bernd Romanski auf Anfrage unserer Redaktion, dass weiter jene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, die nach dem Lkw-Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt eingeführt worden waren. Das heißt zum Beispiel, dass beim Rosenmontagszug in Dingden Feuerwehrwagen und Lkw als Barrieren aufgestellt werden. Gegen Einzeltäter könne man sich nicht wehren, sagte Romanski, aber man wolle weder mit Mehraufwand Unwohlsein schüren, noch alles verbieten. Dann hätten Terroristen ihr Ziel erreicht.

Schermbecks Verwaltungsmann Gerd Abelt sagte als Vertreter des Bürgermeisters, dass man wegen des Schubkarrenrenens am morgigen Sonntag mit der Polizei in Kontakt bleibe. Ausfallen werde das nur alle vier Jahre stattfindende Spektakel mit Sicherheit nicht.

Thomas Holtkamp, Präsident des Carnevals-Ausschusses Wesel (CAW), hält von einer Absage des Rosenmontagszuges nichts, gefährde dies doch die Bereitschaft der Ehrenamtlichen, sich weiter im Brauchtum zu engagieren. Etwa im aufwendigen Wagenbau. Holtkamp erinnerte auch an an den Golfkrieg 1991. Da sei hier die ganze Session abgesagt worden, während in den USA, der am meisten involvierten Nation, das Leben ganz normal weitergegangen sei.

Mit klarer Kante reagieren die Kirchen auf das Verbrechen von Hanau. Wesels Kreisdechant Stefan Sühling gab mit seinen Bistumskollegen Christoph Rensing (Borken), Johannes Arntz (Coesfeld), Johannes Mecking (Kleve), Jörg Hagemann (Münster), Jürgen Quante (Recklinghausen), Jochen Reidegeld (Steinfurt), und Peter Lenfers (Warendorf) eine gemeinsame Stellungnahme ab. Darin heißt es: „Wir müssen uns dem Grauen dieses fürchterlichen Verbrechens stellen, um zu begreifen, dass es kein ‚Weiter so‘ geben darf.“ Die zahlreichen Morde und Anschläge der letzten Jahre hätten einen klar erkennbaren Nährboden. Er bestehe in einem wachsenden Klima der Intoleranz und des Hasses, das populistische Parteien und rechtsextreme Gruppierungen in die Mitte der Gesellschaft getragen haben. Alle Demokraten seien aufgefordert, eindeutig zu reagieren. „Wir haben es zu lange hingenommen,“ so heißt es weiter, „dass in sozialen Medien, in politischen Reden von Populisten und Rechtsradikalen ungestraft gegen Menschen mit Migrationshintergrund gehetzt werden kann.“ Die Lehre könne nur sein, „dass wir aufwachen und gemeinsam für das eintreten, was unsere freiheitliche Demokratie ausmacht: für eine Kultur der gegenseitigen Achtung; für die Bereitschaft Menschen, die anders leben und denken, zu verstehen und zu tolerieren“.

Ähnlich äußert sich Diakon Michael van Meerbeck, Vorsitzender des Kreiskomitee der Katholiken im Kreisdekanat Wesel: „Der Anschlag in Hanau ist erneut ein deutliches Zeichen, das der Boden der Gewalt und des Hasses in unserem Land Realität ist und sich wie eine Seuche verbreitet. Alle Menschen guten Willens, unbeachtet ihres Glaubens, ihrer Parteilichkeit oder ihrer Herkunft, müssen nun noch fester und entschlossener zusammenstehen.“

Superintendent Thomas Brödenfeld, der selbst am Wochenende keinen Gottesdienst hält, erklärte dass seine Kollegen in den evangelsichen Kirchen das Thema sicherlich aufgreifen werden. Es lasse niemanden unberührt. „Die Saat der rechten Hetze geht auf“, sagte Brödenfeld und unterstrich ebenfalls, dass so nicht weitergemacht werden darf. Der Rechtsstaat müsse mit ganzer Kraft und Härte einschreiten.