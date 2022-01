NEW befragt Bürgerinnen und Bürger im Kreis Heinsberg : Den Lieblingsplatz für die Wunschladesäule wählen

Erkelenzer Land Die NEW will die öffentliche Ladeinfrastruktur für E-Autos ausbauen. An welchen Standorten Ladesäulen im Netzgebiet platziert werden, darüber können Bürger mitentscheiden.

Die Internetseite, auf der die Bürger abstimmen können, lautet: www.e-laden.de/meine-wunschladesäule. Aufgrund der zeitintensiven Auswertung rechnet die NEW damit, dass die ersten Wunschladesäulen 2023 gebaut werden können.