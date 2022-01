Auch ASV Rurtal-Hückelhoven siegt : Geglückter Start für den HSV Wegberg ins neue Jahr

Rurtaler Cedric Borgmann enteilt der Bieseler Abwehr und trifft. Foto: Nipko

Handball Die Landesliga-Damen des HSV Wegberg sind mit einem souveränen 35:28-Erfolg über den SC Waldniel in die Rückrunde gestartet. Die Herren des ASV Rurtal-Hückelhoven schlagen den Bezirksliga-Spitzenreiter.

Die Damen des HSV Wegberg sind mit einem torreichen Auswärtssieg über den SC Waldniel in das neue Landesliga-Spieljahr gestartet. Das Team von Coach Siegfried Wagner setzte sich mit 35:28 gegen den SC durch und steht nun auf dem vierten Tabellenrang. „Es war ein Spiel mit vielen Toren, wo die Angriffsreihen auf beiden Seiten mehr überzeugen konnten als die Defensiven. Wichtig war für uns auch einmal in fremder Halle punkten zu können“, sagte Wagner.

Bereits nach knapp zehn Minuten waren die Wegbergerinnen mit 9:6 in Führung und gaben diese bis zur Halbzeit auch nicht mehr aus der Hand. 18:16 stand es zum Seitenwechsel aus Sicht des HSV. „Natürlich ist es stark, wenn man 18 Treffer in 30 Minuten wirft, allerdings haben wir in der Abwehr zu wenig verschoben und daher auch 16 Gegentore gefangen“, sagte Siegfried Wagner nach der Partie.

Bis zum Stand von 21:20 konnten die Waldnielerinnen das Spiel ausgeglichen halten. Auch, weil die Deckungsaufgaben beim HSV nicht so umgesetzt wurden, wie sich das Wagner vorgestellt hatte. Im Anschluss fanden die Gäste allerdings viel besser ins Spiel und zogen bis auf 28:23, knapp 15 Minuten vor Spielende, davon. Am Ende hieß es 35:28 für den HSV. „Waldniel hat heute eine sehr gute Saisonleistung gezeigt und uns sehr viel abverlangt. In dieser Liga ist eben kein Verein ein Selbstläufer“, resümiert Wegergs Coach Wagner.