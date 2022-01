Heinsberger Abgeordneter : Oellers bleibt Teilhabebeauftragter im Bundestag

Erkelenzer Land Der CDU-Politiker soll sich auch in den kommenden knapp vier Jahren für die Gleichstellung von Behinderten einsetzen. Zuletzt waren im Kreis Heinsberg etwa Aufzüge an Bahnhöfen eingebaut worden.

Oellers bekleidet diese Funktion bereits seit 2018. In der vergangenen Wahlperiode seien viele Gesetze zu mehr Teilhabe, Barrierefreiheit und Inklusion für Menschen mit Behinderungen beschlossen worden, teilt er mit. Besonders hebt Oellers die Barrierefreiheit an den Bahnhöfen Baal, Lindern und Geilenkirchen hervor, die etwa durch den Einbau neuer Aufzüge zuletzt hergestellt worden sei. „Mit diesen Maßnahmen haben wir viel erreichen können. Aber es gibt auch noch viel zu tun. Die Liste ist lang“, so Oellers.